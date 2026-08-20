SE RECUPERO UNA BICICLETA QUE HABIAN SUSTRAIDO A UN VECINO

*Una bicicleta que había sido robada fue recuperada en la madrugada gracias
al rápido aviso de un vecino atento en Federal.*
El episodio se produjo alrededor de la 01:30 horas de la madrugada de este
jueves, en la intersección de las calles Güemes y Antonio Flores de la
ciudad de Federal, cuando un ciudadano de manera anónima alertó a la Sala
del Comando Radioeléctrico sobre un bici rodado abandonado en la vía
pública; por cuanto el personal policial acudió con prontitud al lugar y
localizó abandonada en las inmediaciones una bicicleta marca Randers
Kawill, color gris con detalles en verde, rodado 29, equipada con frenos a
disco en ambas ruedas y en muy buen estado general.
Ante la sospecha de su procedencia, los efectivos procedieron al secuestro
formal de la bicicleta y notificaron de inmediato al fiscal de turno a los
fines de establecer propiedad y procedencia.
*ERA ROBADA*
La clave del procedimiento llegó minutos después, cuando se dio
intervención a la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal, que
tras cotejar algunos datos, los investigadores confirmaron que el rodado
había sido robado el día anterior de un domicilio de la ciudad.
El vehículo quedó a resguardo en sede policial para luego ser restituido a
sus legítimos dueños.
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