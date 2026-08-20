SE RECUPERO UNA BICICLETA QUE HABIAN SUSTRAIDO A UN VECINO

*Una bicicleta que había sido robada fue recuperada en la madrugada gracias

al rápido aviso de un vecino atento en Federal.*

El episodio se produjo alrededor de la 01:30 horas de la madrugada de este

jueves, en la intersección de las calles Güemes y Antonio Flores de la

ciudad de Federal, cuando un ciudadano de manera anónima alertó a la Sala

del Comando Radioeléctrico sobre un bici rodado abandonado en la vía

pública; por cuanto el personal policial acudió con prontitud al lugar y

localizó abandonada en las inmediaciones una bicicleta marca Randers

Kawill, color gris con detalles en verde, rodado 29, equipada con frenos a

disco en ambas ruedas y en muy buen estado general.

Ante la sospecha de su procedencia, los efectivos procedieron al secuestro

formal de la bicicleta y notificaron de inmediato al fiscal de turno a los

fines de establecer propiedad y procedencia.

*ERA ROBADA*

La clave del procedimiento llegó minutos después, cuando se dio

intervención a la División de Investigaciones e Inteligencia Criminal, que

tras cotejar algunos datos, los investigadores confirmaron que el rodado

había sido robado el día anterior de un domicilio de la ciudad.

El vehículo quedó a resguardo en sede policial para luego ser restituido a

sus legítimos dueños.