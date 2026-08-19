Seleccionaron 60 proyectos de las industrias culturales y creativas

entrerrianas para la 10ª Feria del Centro

[image: Feria del Centro - Industrias Culturales.jpg]

Diseño, producción, identidad y cultura entrerriana estarán representados

por 60 proyectos seleccionados por convocatoria para participar de la 10°

Feria del Centro, que se realizará del 2 al 4 de octubre en Rosario. La

iniciativa se gestiona desde el Gobierno de Entre Ríos, a través de la

Dirección de Industrias Culturales y Creativas.

La Feria se desarrollará del 2 al 4 de octubre de 2026 en el Centro de

Convenciones de la Terminal Fluvial de Rosario, y reunirá propuestas de

Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba vinculadas al diseño, la producción cultural

y editorial.

La delegación entrerriana, seleccionada por convocatoria abierta entre más

de 160 proyectos inscriptos, refleja una participación territorial amplia y

federal, y forma parte de una política integral de fortalecimiento,

profesionalización y circulación de las industrias culturales y creativas

de la provincia.

Los proyectos seleccionados:

Diseño de indumentaria

Burka — Concepción del Uruguay

Canela — Villaguay

Fugitiva — Paraná

Geozana — Paraná

Hecho Hilacha Ropa Rebelde — Paraná

Jarupkin — Paraná

La Marita — Concepción del Uruguay

Las Doras — Paraná

LUCCA — Gualeguay

Manos Charrúas — Domínguez

MAZU Diseño Sustentable — Paraná

Mutu Prints — San Jaime de la Frontera / Paraná

Origen Nativo — Paraná

RØMU — Aldea Valle María

Accesorios y complementos

Abril Feroldi — Gualeguay

Amuletos Joyería en Papel — Paraná

Amyria — Colón

Asiain Objetos — Paraná

Bere Canet — Victoria

Charco — Paraná

EP Eleonora Pagotto — Paraná

Gurisa — Paraná

Ivana Ladner – Upcycling — Paraná

Jacinta — Diamante

Jorgelina Parkinson — Paraná

La Rosa Blanca — Aranguren

Qué Linda Manito — Paraná

Rame Studio — Paraná

Sara Decoración — Concepción del Uruguay

Vanyara — La Paz

Objetos utilitarios o decorativos

Ales Home Decor — Paraná

Amuleto Cerámica — Paraná

Dioí Cerámica — Paraná

Diseño Cartonero — Paraná

Etoa — Colón

Gran Jardín — Paraná

Hiru Cerámica — Gualeguay

Incandescentes — Paraná

Posdata — Paraná

Sanarte Arte Cuero — Paraná

Serra Artesanías en Madera — Gualeguay

Shiva Velas — Paraná

Sole Waterloo — Paraná

Velzi Glass — Concordia

Vitrofusión Ru — Paraná

VZZ – Arte en Iluminación — Cerrito

Arte impreso

Anacleta — Paraná

LUBA / Lucía Badaracco — Paraná

NATAS Editora — Gualeguaychú

Paz Ayuso — Gualeguaychú

Pez Diablo Taller — Paraná

Popi Crea — Paraná

Sellos editoriales

Azogue Libros — Paraná

Drakkar Juegos de Mesa — Paraná

Ediciones Swappa — Oro Verde

Editorial Palo Santo — Gualeguaychú

Editorial Vanadis — Paraná

El Equipo Azul — Paraná

La Ventana Ediciones — Paraná

Oyé Ndén — Gualeguaychú

Una política para las industrias culturales y creativas

La participación entrerriana no se limita a los tres días de exposición en

Rosario. Desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la

Dirección General de Industrias Culturales y Creativas, se desarrolla Entre

Ríos Creativa – Camino a la Feria del Centro, una estrategia de

acompañamiento que busca fortalecer las capacidades de los proyectos antes,

durante y después de su participación.

La propuesta parte de entender a las industrias culturales y creativas como

un sector productivo capaz de generar trabajo, valor agregado, innovación,

identidad y desarrollo territorial. En ese sentido, Camino a la Feria del

Centro incorpora instancias de capacitación, mentorías y herramientas para

la profesionalización, con el objetivo de que la participación en Rosario

sea parte de un proceso más amplio de crecimiento.

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