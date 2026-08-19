Seleccionaron 60 proyectos de las industrias culturales y creativas
entrerrianas para la 10ª Feria del Centro
[image: Feria del Centro - Industrias Culturales.jpg]
Diseño, producción, identidad y cultura entrerriana estarán representados
por 60 proyectos seleccionados por convocatoria para participar de la 10°
Feria del Centro, que se realizará del 2 al 4 de octubre en Rosario. La
iniciativa se gestiona desde el Gobierno de Entre Ríos, a través de la
Dirección de Industrias Culturales y Creativas.
La Feria se desarrollará del 2 al 4 de octubre de 2026 en el Centro de
Convenciones de la Terminal Fluvial de Rosario, y reunirá propuestas de
Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba vinculadas al diseño, la producción cultural
y editorial.
La delegación entrerriana, seleccionada por convocatoria abierta entre más
de 160 proyectos inscriptos, refleja una participación territorial amplia y
federal, y forma parte de una política integral de fortalecimiento,
profesionalización y circulación de las industrias culturales y creativas
de la provincia.
Los proyectos seleccionados:
Diseño de indumentaria
Burka — Concepción del Uruguay
Canela — Villaguay
Fugitiva — Paraná
Geozana — Paraná
Hecho Hilacha Ropa Rebelde — Paraná
Jarupkin — Paraná
La Marita — Concepción del Uruguay
Las Doras — Paraná
LUCCA — Gualeguay
Manos Charrúas — Domínguez
MAZU Diseño Sustentable — Paraná
Mutu Prints — San Jaime de la Frontera / Paraná
Origen Nativo — Paraná
RØMU — Aldea Valle María
Accesorios y complementos
Abril Feroldi — Gualeguay
Amuletos Joyería en Papel — Paraná
Amyria — Colón
Asiain Objetos — Paraná
Bere Canet — Victoria
Charco — Paraná
EP Eleonora Pagotto — Paraná
Gurisa — Paraná
Ivana Ladner – Upcycling — Paraná
Jacinta — Diamante
Jorgelina Parkinson — Paraná
La Rosa Blanca — Aranguren
Qué Linda Manito — Paraná
Rame Studio — Paraná
Sara Decoración — Concepción del Uruguay
Vanyara — La Paz
Objetos utilitarios o decorativos
Ales Home Decor — Paraná
Amuleto Cerámica — Paraná
Dioí Cerámica — Paraná
Diseño Cartonero — Paraná
Etoa — Colón
Gran Jardín — Paraná
Hiru Cerámica — Gualeguay
Incandescentes — Paraná
Posdata — Paraná
Sanarte Arte Cuero — Paraná
Serra Artesanías en Madera — Gualeguay
Shiva Velas — Paraná
Sole Waterloo — Paraná
Velzi Glass — Concordia
Vitrofusión Ru — Paraná
VZZ – Arte en Iluminación — Cerrito
Arte impreso
Anacleta — Paraná
LUBA / Lucía Badaracco — Paraná
NATAS Editora — Gualeguaychú
Paz Ayuso — Gualeguaychú
Pez Diablo Taller — Paraná
Popi Crea — Paraná
Sellos editoriales
Azogue Libros — Paraná
Drakkar Juegos de Mesa — Paraná
Ediciones Swappa — Oro Verde
Editorial Palo Santo — Gualeguaychú
Editorial Vanadis — Paraná
El Equipo Azul — Paraná
La Ventana Ediciones — Paraná
Oyé Ndén — Gualeguaychú
Una política para las industrias culturales y creativas
La participación entrerriana no se limita a los tres días de exposición en
Rosario. Desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través de la
Dirección General de Industrias Culturales y Creativas, se desarrolla Entre
Ríos Creativa – Camino a la Feria del Centro, una estrategia de
acompañamiento que busca fortalecer las capacidades de los proyectos antes,
durante y después de su participación.
La propuesta parte de entender a las industrias culturales y creativas como
un sector productivo capaz de generar trabajo, valor agregado, innovación,
identidad y desarrollo territorial. En ese sentido, Camino a la Feria del
Centro incorpora instancias de capacitación, mentorías y herramientas para
la profesionalización, con el objetivo de que la participación en Rosario
sea parte de un proceso más amplio de crecimiento.
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