Tras 15 años, la Biblioteca Provincial recuperó su Asociación Cooperadora
[image: Cooperadora Biblioteca Provincial.jpg]
La Biblioteca Provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura
de Entre Ríos, concretó tras 15 años la conformación de la nueva Comisión
Directiva de la Asociación Cooperadora BIPER. La recuperación del espacio
demandó un año de trabajo continuo entre el saneamiento administrativo y
las distintas convocatorias que exige el proceso, contando con el
acompañamiento de usuarios y vecinos.
La nueva conducción de la cooperadora quedó integrada por:
Presidencia: Ivana Poletti
Secretaría: Micaela Hermoso
Tesorería: Noelia Leiva
Vocalías: Carlos Gómez, Ana Muzzo, Claudia Gómez y Adriana Gerstner
Esta vuelta en vigencia restablece un canal fundamental de participación
ciudadana para acompañar las tareas del organismo en materia de
preservación patrimonial, promoción de la lectura, difusión de la
bibliografía entrerriana y desarrollo cultural. De este modo, fortalece la
vinculación con la comunidad como eje central para el cumplimiento de la
misión institucional de la Biblioteca, organismo de la Secretaría de
Cultura de Entre Ríos.
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