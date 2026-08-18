Tras 15 años, la Biblioteca Provincial recuperó su Asociación Cooperadora

[image: Cooperadora Biblioteca Provincial.jpg]

La Biblioteca Provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura

de Entre Ríos, concretó tras 15 años la conformación de la nueva Comisión

Directiva de la Asociación Cooperadora BIPER. La recuperación del espacio

demandó un año de trabajo continuo entre el saneamiento administrativo y

las distintas convocatorias que exige el proceso, contando con el

acompañamiento de usuarios y vecinos.

La nueva conducción de la cooperadora quedó integrada por:

Presidencia: Ivana Poletti

Secretaría: Micaela Hermoso

Tesorería: Noelia Leiva

Vocalías: Carlos Gómez, Ana Muzzo, Claudia Gómez y Adriana Gerstner

Esta vuelta en vigencia restablece un canal fundamental de participación

ciudadana para acompañar las tareas del organismo en materia de

preservación patrimonial, promoción de la lectura, difusión de la

bibliografía entrerriana y desarrollo cultural. De este modo, fortalece la

vinculación con la comunidad como eje central para el cumplimiento de la

misión institucional de la Biblioteca, organismo de la Secretaría de

Cultura de Entre Ríos.

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