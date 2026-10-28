Ubajay y General Campos serán parte del ciclo La Noche de las Ciudades

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Este sábado 31 de octubre se realizará una nueva edición del ciclo La Noche de las Ciudades. Será desde las 20 en la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de julio, Paraná) con música, danzas tradicionales, emprendedores, gastronomía y carnaval. Habrá servicio de cantina. Con entrada libre y gratuita, invitan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y los municipios que participan.

Ubajay y General Campos compartirán propuestas que celebran la identidad cultural de ambas comunidades. Entre otras actividades, habrá música en vivo, bailarinas de comparsa, parejas de baile (folklore) y degustación de productos regionales a base de Yatay.

La jornada comenzará a las 20 con la apertura de los stands de emprendedores. A las 21 será el turno de los shows artísticos de cada municipio, con presentaciones que pondrán en valor las expresiones culturales y las tradiciones locales.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a compartir una noche de encuentro, intercambio y celebración de la diversidad cultural entrerriana. El ciclo es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

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