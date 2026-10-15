Un hombre se habría golpeado el rostro cuando robaban su vivienda - Conectados Concordia

Un hombre de 70 años sufrió importantes lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro durante un forcejeo con un delincuente que intentó ingresar a su vivienda de calle Güemes.

El hecho ocurrió durante el corte de energía eléctrica que afectó a distintos sectores de la ciudad. En ese contexto, un delincuente habría intentado ingresar a la vivienda y, en medio del forcejeo, el septuagenario se habría golpeado contra una mesa, lo que le provocó las heridas.

Tras el hecho, la Policía trabaja para identificar al presunto autor y recuperar los elementos que habría sustraído de la vivienda, entre ellos una garrafa.

Las imágenes de las heridas del hombre circularon entre los vecinos y generaron preocupación por el aspecto de las lesiones en su rostro. El hombre no habría sido golpeado por el autor del robo, sino que se habría lastimado al caer contra el mueble. Incluso, el propio damnificado habría manifestado que las lesiones se produjeron de esa manera.

El episodio se registró en momentos en que se produjo una interrupción del suministro eléctrico en distintos puntos de Concordia. Según había informado la Cooperativa Eléctrica, el inconveniente se originó en la zona de Feliciano y Vélez Sarsfield y provocó la salida de servicio de la salida 6.

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Fuente: Conectados Concordia

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