UN HOMBRE Y UNA MUJER DETENIDOS POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL. Y UN CONTRAVENCION DEMORADO

En horas de la noche de este miercoles 19 de agosto, personal de la

Jefatura de Policía Departamental de Federal. llevó adelante un

procedimiento por disposición de la Fiscalía en turno a cargo del Dr.

Martín Irurueta.

Alrededor de las 19:50 horas, personal de la Comisaría de Minoridad y

Violencia Familiar se constituyó en un domicilio de calle 9 de Julio de la

ciudad de Federal a fin de realizar diligencias judiciales en el marco de

una intervención previa y en el lugar se constató la presencia de una mujer

mayor de edad, oriunda de la localidad de Conscripto Bernardi, sobre quien

pesaba una medida restrictiva de acercamiento vigente dispuesta por el

Juzgado de Familia en el marco de una causa por Violencia de Género.

Comunicada la situación al Fiscal en turno, en primera instancia dispuso

invitar a la femenina a retirarse del domicilio, pero ante la negativa de

la misma, se ordenó la aprehensión tanto de la mujer (19) como del hombre

(38) presente en la vivienda, por el supuesto delito de Desobediencia a

Orden Judicial en flagrancia y el traslado de ambos hasta la Alcaidía de la

Jefatura de Policía donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

*CONTRAVENTOR DEMORADO:* Cabe aclara, que otra persona fue detenida durante

la noche del martes 18 del corriente, alrededor de las 21:40 horas,

personal de la Sección Comando Radioeléctrico en la intersección de calles

Itatí y Seghezzo de la ciudad de Federal; se trata de un hombre de 41 años

de edad, donde se constató que el ciudadano se encontraba bajo los efectos

del alcohol y que sobre él pesaban medidas judiciales de coerción vigentes

que le prohibían el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y

circular en ese estado, por lo que habiéndole dado intervención a la

Fiscalía, se dispuso su traslado al Hospital local para el correspondiente

examen médico y posteriormente su alojamiento en dependencias de esta

Jefatura en calidad de contraventor.