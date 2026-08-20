UN HOMBRE Y UNA MUJER DETENIDOS POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL. Y UN CONTRAVENCION DEMORADO

En horas de la noche de este miercoles 19 de agosto, personal de la
Jefatura de Policía Departamental de Federal. llevó adelante un
procedimiento por disposición de la Fiscalía en turno a cargo del Dr.
Martín Irurueta.
Alrededor de las 19:50 horas, personal de la Comisaría de Minoridad y
Violencia Familiar se constituyó en un domicilio de calle 9 de Julio de la
ciudad de Federal a fin de realizar diligencias judiciales en el marco de
una intervención previa y en el lugar se constató la presencia de una mujer
mayor de edad, oriunda de la localidad de Conscripto Bernardi, sobre quien
pesaba una medida restrictiva de acercamiento vigente dispuesta por el
Juzgado de Familia en el marco de una causa por Violencia de Género.
Comunicada la situación al Fiscal en turno, en primera instancia dispuso
invitar a la femenina a retirarse del domicilio, pero ante la negativa de
la misma, se ordenó la aprehensión tanto de la mujer (19) como del hombre
(38) presente en la vivienda, por el supuesto delito de Desobediencia a
Orden Judicial en flagrancia y el traslado de ambos hasta la Alcaidía de la
Jefatura de Policía donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.
*CONTRAVENTOR DEMORADO:* Cabe aclara, que otra persona fue detenida durante
la noche del martes 18 del corriente, alrededor de las 21:40 horas,
personal de la Sección Comando Radioeléctrico en la intersección de calles
Itatí y Seghezzo de la ciudad de Federal; se trata de un hombre de 41 años
de edad, donde se constató que el ciudadano se encontraba bajo los efectos
del alcohol y que sobre él pesaban medidas judiciales de coerción vigentes
que le prohibían el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y
circular en ese estado, por lo que habiéndole dado intervención a la
Fiscalía, se dispuso su traslado al Hospital local para el correspondiente
examen médico y posteriormente su alojamiento en dependencias de esta
Jefatura en calidad de contraventor.
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