Un joven resultó herido tras un choque entre una bicicleta y un camión

Un accidente de tránsito se registró a las 11:35 en inmediaciones de las calles Presidente Illia y Nogoyá, con la intervención de personal de la Comisaría Cuarta.

El siniestro involucró a una bicicleta rodado 29, marca Oraco, conducida por un joven de 18 años, y un camión Mercedes-Benz.

De acuerdo con la información policial, ambos vehículos circulaban por calle Presidente Illia en sentido este-oeste. Por causas que se tratan de establecer, entre las calles Chile y Nogoyá se produjo la colisión. Según las primeras actuaciones, el ciclista aparentemente habría estado sujetándose del tráiler del camión.

Tras el impacto, el joven fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con el informe médico, se encontraba lúcido, con movilidad en sus cuatro extremidades y una puntuación de 15 sobre 15 en la escala de Glasgow.

Sin embargo, manifestó no recordar lo sucedido. También se informó que presentaba una buena mecánica respiratoria y que quedó sujeto a reevaluación médica, con estudios tomográficos de cerebro y tórax sin contraste solicitados.

Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.

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Fuente: Conectados Concordia

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