🔔 Activá las notificaciones para recibir avisos de emergencia apenas se publiquen, aunque tengas el sitio cerrado.

Provincia

Un representante de la UCU asumió en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 5 horas · 40 lecturas · 2 min de lectura

Un representante de la UCU asumió en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos

*Jorge Esteban Santini asumió como consejero titular en representación del sector académico para el período 2026-2028. Romina Mariela Sánchez Silveyra fue designada como consejera suplente por la Universidad de Concepción del Uruguay.*

Este jueves se realizó la ceremonia de juramento de los nuevos integrantes del *Consejo de la Magistratura de Entre Ríos*, durante un acto desarrollado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y encabezado por el gobernador *Rogelio Frigerio*.

En representación del sector académico, *Jorge Esteban Santini, de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), asumió como consejero titular* para el período 2026-2028. En tanto, *Romina Mariela Sánchez Silveyra* fue designada como consejera suplente en representación de la misma institución.

La nueva integración contempla representantes de distintos sectores vinculados con el ámbito judicial, académico y de la sociedad civil. La presidencia continuará a cargo de *Mauro Vazón*, mientras que *Rodrigo Devinar* ejercerá la Secretaría General.

Durante la ceremonia, Frigerio destacó el rol del Consejo de la Magistratura en el funcionamiento del sistema republicano y remarcó la importancia de fortalecer los procesos de selección de magistrados y funcionarios judiciales, bajo criterios de capacidad, antecedentes, transparencia y profesionalismo.

La participación de la *Universidad de Concepción del Uruguay* en este organismo representa, además, la presencia del ámbito académico entrerriano en un espacio institucional vinculado con la selección de integrantes del Poder Judicial. Nueva integración 2026-2028

*Consejeros titulares:* Fabiola María Livia Bogado Ibarra, Alejandro Joel Cánepa, Daniel Alejandro Galizzi, Bianca Graciela Chiappa, Heidi Venditti, Víctor Javier Almada, Jorge Esteban Santini, Luis Osvaldo Daguerre, Matías Daniel Chiosso y Estela Beatriz Méndez Castells.

*Consejeros suplentes:* Celina Itatí Ansaldi, Alfredo Abel Russo, Ramón Ignacio Giacomino, María Inés Ríos, Andrés Martín Bianchi, Luciana Raquel Etchemendigaray, Romina Mariela Sánchez Silveyra, Elena Beatriz Albornoz, Ramiro Reiss y Nancy Ana María Jedlitschka.

Facebook
WhatsApp


Comentarios (0)

Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!

Rio Altura 11.56 m Subiendo
VEKTOR

Funciona gracias a VEKTOR | NEWS CMS SYSTEM