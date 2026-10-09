Un representante de la UCU asumió en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos

*Jorge Esteban Santini asumió como consejero titular en representación del sector académico para el período 2026-2028. Romina Mariela Sánchez Silveyra fue designada como consejera suplente por la Universidad de Concepción del Uruguay.*

Este jueves se realizó la ceremonia de juramento de los nuevos integrantes del *Consejo de la Magistratura de Entre Ríos*, durante un acto desarrollado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y encabezado por el gobernador *Rogelio Frigerio*.

En representación del sector académico, *Jorge Esteban Santini, de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), asumió como consejero titular* para el período 2026-2028. En tanto, *Romina Mariela Sánchez Silveyra* fue designada como consejera suplente en representación de la misma institución.

La nueva integración contempla representantes de distintos sectores vinculados con el ámbito judicial, académico y de la sociedad civil. La presidencia continuará a cargo de *Mauro Vazón*, mientras que *Rodrigo Devinar* ejercerá la Secretaría General.

Durante la ceremonia, Frigerio destacó el rol del Consejo de la Magistratura en el funcionamiento del sistema republicano y remarcó la importancia de fortalecer los procesos de selección de magistrados y funcionarios judiciales, bajo criterios de capacidad, antecedentes, transparencia y profesionalismo.

La participación de la *Universidad de Concepción del Uruguay* en este organismo representa, además, la presencia del ámbito académico entrerriano en un espacio institucional vinculado con la selección de integrantes del Poder Judicial. Nueva integración 2026-2028

*Consejeros titulares:* Fabiola María Livia Bogado Ibarra, Alejandro Joel Cánepa, Daniel Alejandro Galizzi, Bianca Graciela Chiappa, Heidi Venditti, Víctor Javier Almada, Jorge Esteban Santini, Luis Osvaldo Daguerre, Matías Daniel Chiosso y Estela Beatriz Méndez Castells.

*Consejeros suplentes:* Celina Itatí Ansaldi, Alfredo Abel Russo, Ramón Ignacio Giacomino, María Inés Ríos, Andrés Martín Bianchi, Luciana Raquel Etchemendigaray, Romina Mariela Sánchez Silveyra, Elena Beatriz Albornoz, Ramiro Reiss y Nancy Ana María Jedlitschka.