Un sacerdote visitó a Urribarri en la cárcel y contó cómo lo encontró: “Yo lo encontré con mucho miedo”

El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri atraviesa sus primeros días de detención en la Unidad Penal N° 9 “El Potrero” de Gualeguaychú. En ese contexto, recibió la visita del padre Rubén Melchiori, quien desarrolla tareas pastorales dentro del establecimiento penitenciario.

El sacerdote relató el encuentro en diálogo con el programa Parte Diario, de Radio 2820, y describió el estado emocional en el que encontró al exmandatario.

“Yo lo encontré con mucho miedo”, afirmó Melchiori al referirse a Urribarri.

El religioso explicó que su función dentro del penal consiste en acompañar espiritualmente a las personas privadas de su libertad, independientemente de las causas judiciales por las que se encuentran detenidas.

“Uno mira a la persona, mira a su familia. Yo no tengo nada para juzgar, no soy quién para juzgar y además no estoy capacitado para eso”, sostuvo.

En ese sentido, diferenció entre las discusiones políticas y judiciales que rodearon la causa y la situación que observa dentro del establecimiento penitenciario.

“Una cosa son las cosas que se escuchan en la radio o en los programas, el partidismo y no sé cuánto, y otra es la realidad”, expresó.

Melchiori contó que durante el encuentro Urribarri le solicitó principalmente acompañamiento espiritual.

Consultado sobre qué le había pedido el exgobernador, el sacerdote respondió: “Que rece”.

Según relató, Urribarri también le manifestó que su visita le hacía bien y que quería poder mantener conversaciones tranquilas.

“Me dijo que le hace mucho bien que yo lo visitara, que pudiéramos charlar tranquilos”, contó el sacerdote.

Melchiori describió además la situación emocional del exmandatario con otra expresión: “Es espantoso el sufrimiento que tiene”.

El religioso adelantó que tiene previsto regresar este viernes a la Unidad Penal N° 9 para continuar con el acompañamiento espiritual.

“Yo le prometí que ahora este viernes voy a ir, si Dios quiere, a charlar y rezar un rato con ellos ahí”, señaló.

Durante el primer encuentro, Melchiori confirmó que Urribarri se encontraba junto a Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, los otros dos condenados trasladados desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná.

Según explicó, Urribarri compartía inicialmente un espacio con su cuñado Aguilera, mientras que Báez permanecía en otra habitación.

Los tres fueron trasladados a la cárcel de Gualeguaychú luego de que la Justicia de Entre Ríos resolviera que debían cumplir allí sus condenas. El traslado se produjo después de un informe del Servicio Penitenciario que señaló que la Unidad Penal N° 1 de Paraná no reunía las condiciones consideradas adecuadas para alojarlos.

Melchiori explicó que, en su condición de capellán, puede ingresar a los espacios donde se encuentran alojados los internos.

“Yo voy a la pieza porque soy capellán”, explicó.

Su tarea consiste en brindar acompañamiento pastoral y espiritual a las personas privadas de la libertad, sin intervenir en los procesos judiciales ni en las decisiones que determinaron sus condenas.

Urribarri cumple una condena de ocho años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia había sido dictada en 2022 por delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

El 3 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los recursos extraordinarios presentados por las defensas, con lo que la condena quedó firme y se habilitó la etapa de ejecución de las penas.

El encuentro con el padre Melchiori se produjo durante los primeros días de Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú, en el marco del acompañamiento pastoral que el sacerdote realiza habitualmente dentro del establecimiento.

Con información de Uno Entre Ríos

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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