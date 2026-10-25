Walser se reunió con autoridades de la UCU para ampliar la oferta académica en Colón

*El intendente de Colón mantuvo un encuentro con autoridades de la Universidad de Concepción del Uruguay para analizar alternativas de formación superior y generar nuevas oportunidades educativas para los jóvenes de su ciudad.*

El intendente de Colón, José Luis Walser, encabezó este viernes 23 de octubre una jornada de gestiones institucionales en Concepción del Uruguay, con el objetivo de avanzar en propuestas que permitan ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la formación vinculada con las necesidades laborales y productivas de la región.

En ese marco, el jefe comunal, acompañado por integrantes de su equipo de gobierno, se reunió con autoridades de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) para analizar alternativas de articulación académica que permitan acercar nuevas oportunidades educativas a la comunidad colonense.

La comitiva municipal estuvo integrada por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Pablo Villalba; el secretario de Gobierno, Mariano Bravo; y la directora de Industria, Producción y Empleo, Carolina Bombig, entre otros representantes. Analizaron alternativas de formación universitaria

Durante el encuentro, Walser fue recibido por el rector de la UCU, doctor Héctor César Sauret, y el vicerrector Académico, de Comunicación y Desarrollo Regional, profesor Carlos Andrés Neuman.

Las conversaciones estuvieron centradas en la posibilidad de acercar a Colón propuestas académicas que la universidad desarrolla tanto en modalidad presencial como a distancia.

También se abordaron las características de la oferta educativa, las modalidades de cursado y las alternativas para facilitar el acceso de los vecinos a carreras universitarias y trayectos de formación superior.

La iniciativa apunta a identificar opciones que respondan a las necesidades de los estudiantes y de quienes buscan continuar su capacitación profesional, considerando además las características económicas y productivas de Colón. Educación y desarrollo productivo

Las gestiones forman parte de una estrategia impulsada por el Municipio junto a la Agencia para el Desarrollo de Colón, orientada a fortalecer los vínculos entre la educación, la formación profesional y el empleo.

El objetivo es avanzar en herramientas que permitan ampliar las oportunidades de capacitación para los jóvenes y acompañar las demandas del sector productivo local.

A partir de las reuniones, el Municipio busca continuar trabajando en alternativas de articulación con la UCU para acercar nuevas posibilidades de formación universitaria a la comunidad de Colón.