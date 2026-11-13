Ya están los jurados de la octava edición del FICER, que por primera vez suma un Jurado Joven [image: Jurados Ficer - Mesa de Trabajo.jpg]

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) dio a conocer quiénes integrarán los jurados de sus competencias en la octava edición. Lestido, Miccio y Moriconi evaluarán los largometrajes argentinos; Alonso, Sesan y Bolzán, los cortometrajes entrerrianos. Además, cinco jóvenes de la provincia integrarán el primer Jurado Joven del festival.

Competencia Oficial – Cine argentino del presente

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Adriana Lestido es fotógrafa y cineasta. Fue la primera fotógrafa argentina en recibir las becas Guggenheim y Hasselblad y el Premio Mother Jones. En 2022 estrenó su ópera prima como directora, Errante, en el Festival de Mar del Plata. -

José Miccio (Mar del Plata, 1973) es profesor en Letras por la UNMDP y crítico. Es autor de El lugar sin límites*. Ensayos sobre cine* (Taipei-La Vida Útil, 2025) y coautor de Profundo Suspiro. El cine de Dario Argento (Cuarto Menguante, 2020). Desde 2018 dirige el sitio Calanda. -

Lorena Moriconi es licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, montajista y realizadora audiovisual. Codirigió el mediometraje El asombro y en 2013 recibió el Premio Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Competencia de Cortometrajes Entrerrianos

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Eugenia Alonso es actriz y realizadora. En 2022 estrenó su ópera prima, Cuando la primavera se escapa, se libera del sueño, en la Competencia Oficial Argentina del BAFICI. -

Jorge Sesan es actor, director, director de arte y productor audiovisual, con una larga trayectoria en el cine independiente argentino que comenzó en 1996 en Pizza, birra, faso. -

Mariana Bolzán (Paraná, 1985) es escritora, editora en Orsai y licenciada en Comunicación Social (UNER). Obtuvo el Premio Fray Mocho por su novela Horizonte de sucesos.

Primer Jurado Joven

Por primera vez en su historia, el FICER cuenta con un Jurado Joven que tendrá la tarea de evaluar las dos secciones en competencia y entregar un premio en cada una. Sus cinco integrantes, de distintos puntos de la provincia, fueron elegidos tras participar del taller de crítica y escritura cinematográfica «¿Qué vemos cuando vemos? Claves para pensar el cine», coordinado por Ezequiel Boetti dentro del programa Camino al FICER, y cuyos trabajos pueden leerse en el sitio web del festival:

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Julián Leonel Fernández (Paraná), estudiante avanzado del ISCAA “Fernando Birri”. -

Salomé Jazmín Husseín (San José), estudiante, actriz de teatro e integrante de Fábrica de Films. -

Serena Ciocca (Paraná), realizadora audiovisual y estudiante avanzada del ISCAA. -

Virginia Apaldetti (Paraná), estudiante avanzada del ISCAA. -

Juan Bautista Tagliapietra (Chajarí), estudiante de la Escuela de Cine Itinerante.

Para conocer más al Jurado Joven ingresá acá: Info del Jurado Joven <https://ficer.com.ar/camino-al-ficer/jurado-joven>.

El FICER se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial, la Secretaría de Cultura Provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Auspician la 8° edición del FICER:

CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, Diputados ER, Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas Paraná, Cine Círculo.

⁠DAC, Género DAC (que contribuyeron con Foco: Aristarain, la serie de películas que se proyectan en homenaje éste director en el marco de la programación de Cinemateca Presenta). ⁠⁠⁠Embajada de Francia, ⁠⁠⁠Museo del cine y Mirador Tec Inmersivo.

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