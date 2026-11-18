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El ciclo Casa Estudio estrenó la sesión en vivo de la artista paranaense Wanda Gaioli. Pertenece a la canción Letargo y ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura provincial. Fue grabada en la Casa de la Cultura de Entre Ríos.

Wanda Gaioli se presentó junto a Micaela Mallarino (Guitarra y coros), Daniel Gauna (Teclados), Juana Mascardi (Coros), Estanislao Tonón (Sintetizadores, percusión y coros), Iván Petrich (Batería) y Delfina Spais (Bajo). La sesión fue grabada el 14 de octubre de 2026. Se puede ver en este link: LINK DE ACCESO AL VIDEO <https://youtu.be/OOHOKpHmwK0>

El proyecto lleva adelante canciones originales de Wanda Gaioli, con un formato inédito para estos temas. Las composiciones tocan temáticas como la nostalgia, el paso del tiempo, el amor en sus diferentes formas, procesos colectivos y personales. En cuanto a influencias musicales, es un encuentro entre sonidos de nuestro rock, como Fito Paez, de la música del Uruguay, también el Soul/Funk y el Jazz. Redes: @w4ndagaioli

El ciclo Casa Estudio es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Los grupos que participan surgieron de una convocatoria abierta. Ya grabaron sus sesiones: Los Apolo (Paraná), Insistentes (Paraná), Guillermo Alarcón (San Benito), Rojo Fantasía (Santa Elena), Nada Normal (Paraná), Té de Hierbas (Villaguay), Soraya (Villa Clara, dúo), Medusa (Cerrito y Paraná) y Un Día Más (Concepción del Uruguay), Ñancay (Gualeguaychú) y Túnel (Paraná).

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