El 63° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos ya se puede visitar en el Museo Provincial de Bellas Artes (Buenos Aires 355, Paraná). Estará disponible hasta el 28 de febrero y también se realizarán actividades para la comunidad. Con entrada libre y gratuita, invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La muestra reúne trabajos de 55 artistas provenientes de 23 localidades entrerrianas, en el marco de los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos 2026. Las disciplinas son Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura. Se inauguró días atrás con la entrega de premios y una fiesta por el centenario del Museo.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: “Estamos orgullosos de continuar este Salón que tiene una gran historia y representa la potencia federal de las artes visuales de la provincia en el presente”. Y agregó: “Es una vitalidad que acompañamos desde nuestra gestión, al sumar salas de exposición en la Casa de la Cultura, AURA y el Encuentro Entrerriano, que este año tuvo la participación de más de 100 artistas de distintas localidades en La Paz”.

La coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes, Julia Acosta, destacó “el carácter federal y la gran convocatoria que tuvo el Salón este año”. Y remarcó que la inauguración del Salón y la fiesta por los 100 años dieron “continuidad y cierre a un año muy significativo para el Museo, que ha sido la celebración del centenario de la institución”.

Los premiados en las distintas disciplinas:

ARTE TEXTIL

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Ludmila Beker (Gualeguaychú) por su obra La fragilidad de la memoria.

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Alonso Nicolás Villanova (Urdinarrain) por su obra Vestigios de un brindis en carnaval.

CERÁMICA

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Franco Bacalluzzo (Paraná) por su obra Tabla Neolítica.

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Paz Secundini (Libertador San Martín) por su obra Deshielo / Lo que transportan los icebergs.

DIBUJO

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Carina Noemí Amarillo (Concepción del Uruguay) por su obra Cuerpos en disolución de la Canasta Familiar.

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Elina Aguilar (Paraná) por su obra Bestiario doméstico.

ESCULTURA

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Belén Céspedes (Paraná) por su obra Esa casa solariega del embrujador.

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Esteban Ubaldo Amatti (Paraná) por su obra Oración a Xango.

GRABADO

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Mariana De Matteis (Villaguay) por su obra Pintura sobre escultura (El huérfano, Israel Hoffmann).

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Agustina Piancenza (Paraná) por su obra Noche de brujas.

PINTURA

Primer Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Carla Brugo (Paraná) por su obra Menopausia.

Segundo Premio Adquisición Gobierno de Entre Ríos a Cecilia Gallardo Obradovich (Gualeguay) por su obra Coro de criadero.

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