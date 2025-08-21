Causa Vialidad: Fiscales exigen el embargo inmediato de los bienes de CFK

Share Post Whatsapp Messenger

Esta tarde se confirmó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola elevaron una presentación al TOF n°2, en la que solicitan la ejecución inmediata del decomiso de los bienes de la ex presidente, apresada tras ser encontrada culpable de malversación de fondos estatales, en el marco de la Causa Vialidad.

Al margen de cumplir con la prisión domiciliaria, el Tribunal exigió que CFK y los demás condenados respondieran por el pago de la suma de $684 990 350 139 ARS, reclamada por las autoridades como parte del resarcimiento al Estado por los daños que ocasionaron las maniobras corruptas de los involucrados.

Sin embargo, el plazo para el decomiso venció el pasado 13 de agosto, y la deuda no fue saldada. 24 h antes de la fecha límite, los defensores de la líder política presentaron un escrito ante las autoridades a cargo del caso, en donde la imputada reconoció no contar con bienes dispuestos para ser decomisados.

La solicitud de CFK se suma a una hilera de peticiones que elevó en el último período a la justicia, y que incluyeron el retiro de la tobillera electrónica, y la flexibilización del régimen de visitas.

El 12 de agosto se hizo pública la estrategia de los abogados de Cristina Fernández para evitar que la ex funcionaria sufriera la confiscación de sus bienes, ordenada por los jueces de la Causa Vialidad. Así, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy firmaron el texto, que fue elevado al Tribunal.

Allí, dejaron asentados sus cuestionamientos en torno a la cifra exigida, y arguyeron que la acusada no cuenta con propiedades y activos útiles para responder por el embargo, puesto que ninguno de sus bienes fue adquirido a través de maniobras ilícitas que involucraran fondos estatales.

“Toda mi evolución patrimonial, al igual que la del resto de la familia Kirchner, resulta absolutamente legítima”, afirmó CFK. Y procedió a explicar: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”.

Pero, a pesar de que su presentación le sirvió para resguardarse unos días del avance de la justicia, los representantes del Ministerio Público Fiscal reiteraron hoy su intención de lograr que la viuda de Néstor Kirchner responda a las exigencias de la justicia.

Las autoridades presentaron un escrito en el que demandan que el Tribunal “proceda inmediatamente a la ejecución de los bienes” de Fernández, alegando que la reclusa no puede evadir las disposiciones judiciales tras haber formado parte de “una de las matrices de corrupción más extraordinarias” de la historia argentina.

En ese tono, Diego Luciani y Sergio Mola continuaron justificando la urgencia de que se lleve a cabo el decomiso programado, sosteniendo que la defraudación que cometieron los imputados dañó de forma inconmensurable las arcas del Estado.