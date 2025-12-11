CIERRE DEL CICLO “APRENDE, CREA Y EMPRENDE”

Local Concordia

11 diciembre, 2025
maxi
Se realizó el encuentro de cierre del ciclo de talleres “Aprende, Crea y Emprende”, una propuesta conjunta entre la Municipalidad de Concordia y la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER). Más de 50 vecinos participaron de esta capacitación orientada a la elaboración de alimentos y al fortalecimiento de emprendimientos locales.

Durante la jornada, los participantes desarrollaron prácticas vinculadas a la elaboración de panificados y mermeladas, aplicando técnicas estudiadas a lo largo del ciclo. Fue una instancia muy productiva, donde pudieron afianzar conocimientos y compartir experiencias.

La actividad se llevó a cabo en la Planta Piloto de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, y contó con la presencia del Director de Participación Ciudadana, José Vedoya; la Ing. Romina Bacigalupo, Secretaria de Extensión Universitaria; y la Ing. en Alimentos Natalia Pérez Morier.

En su intervención, José Vedoya destacó: “Estos espacios fortalecen el vínculo entre el Municipio, la Universidad y la comunidad. Apostamos a que cada vecino pueda transformar estos conocimientos en oportunidades reales de crecimiento”.

Por su parte, la Ing. Natalia Pérez Morier expresó: “Fue un ciclo muy valioso, no solo por lo aprendido, sino por el entusiasmo de los participantes. Ver cómo incorporan técnicas y buenas prácticas nos motiva a seguir generando propuestas formativas”.

El cierre dejó un balance positivo, reafirmando el compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de nuevos emprendimientos en la ciudad.

