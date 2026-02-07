CODESAL acompaña el mes de los enamorados con un voucher de beneficios

En el marco del Mes de los Enamorados, la Corporación de el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) presenta una propuesta especial pensada para disfrutar experiencias únicas en la región: un Voucher con Beneficios Exclusivos, válido durante todo el mes de febrero, hasta el 28/02, con promociones especiales para celebrar el amor y el disfrute compartido.

Esta iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto entre CODESAL y distintos actores del sector turístico, gastronómico y productivo local, que se sumaron a la propuesta con el objetivo de ofrecer una experiencia integral, potenciando el desarrollo turístico de la región.

Del voucher participan:

– Termas del Ayuí y Termas Punta Viracho, junto a sus respectivos restaurantes

– Turismo Las Palmas

– Bodega Siandra Hermanos

– Finca Fénix

– Qatar Wine Bar

Cada uno de los establecimientos ofrece beneficios únicos, pensados especialmente para esta acción. Los vouchers son de uso único y permiten acceder a propuestas diferenciales en cada espacio adherido.

Desde CODESAL, bajo la orbita de la Secretaría General de la Gobernación, se destaca la importancia de este tipo de iniciativas, que no solo promueven el turismo y el consumo local, sino que también refuerzan el trabajo articulado con emprendedores, prestadores turísticos y productores de la región, generando propuestas atractivas tanto para residentes como para visitantes.

Los vouchers son limitados, pero es importante remarcar que no tienen costo para quienes accedan a ellos. Las personas interesadas pueden comunicarse a través del Instagram oficial de CODESAL, @codesal_er, para obtener más información sobre cómo acceder al beneficio y conocer en detalle las promociones incluidas.