CODESAL| Firman un convenio Codesal y bancos regionales para promover beneficios para la comunidad

Firman un convenio Codesal y bancos regionales para promover beneficios para la comunidad

Con el propósito de fortalecer el desarrollo económico en la región, la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, suscribió un convenio de colaboración con el Banco de Entre Ríos y el Banco de Santa Fe.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en las oficinas de Codesal y contó con la participación de Eduardo Cristina, presidente de la corporación, junto a Germán Praic, encargado de la sucursal de estas entidades bancarias.

En este marco, el acuerdo no solo generará beneficios directos para los usuarios, sino que también contribuirá a una mejor dinámica de la economía local.

A través de este entendimiento, se avanzará en la generación de propuestas que permitan a los usuarios acceder a promociones, descuentos y opciones de financiación mediante las tarjetas de crédito de ambas entidades, brindando herramientas que acompañen la actividad económica y potencien su crecimiento

De esta manera, Codesal ratifica su compromiso de trabajar de manera conjunta en la construcción de alianzas que promuevan el desarrollo sostenible, fortalezcan el entramado social y amplíen los beneficios para la comunidad.