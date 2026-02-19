CODESAL fue sede de la presentación de la 28° Fiesta Provincial del Yatay

En la tarde de este miércoles 18 de febrero, en el predio de Las Termas del Ayuí, se llevó a cabo una conferencia de prensa para presentar oficialmente la 28° edición de la Fiesta Provincial del Yatay, uno de los eventos tradicionales más representativos de la localidad de Ubajay y de la cultura entrerriana.

La actividad contó con la presencia del presidente de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), Eduardo Cristina; el director de Turismo y Cultura de Ubajay, Lisandro Giménez; y el director de Cultura de Concordia, Daniel Bogado. Durante la presentación también se realizó una presentación artística a cargo del Ballet de Ubajay, que brindó un anticipo del espíritu cultural que tendrá el evento.

En esta oportunidad, se brindaron detalles de la programación de esta nueva edición de la fiesta, que se desarrollará el sábado 21 de febrero y que combina tradiciones rurales, gastronomía regional y espectáculos artísticos. Entre las principales actividades se destacan la jineteada nocturna —con 40 montas en basto con encimera, 40 montas de cuero tendido y dos broches de oro con 12 montas en clinas y bastos—, el desfile de agrupaciones gauchas y la presencia de ballets locales como Ballet Corazón del Palmar, Ballet Folka y el Ballet Municipal de Ubajay.

Además, habrá cocina en vivo con platos elaborados con yatay, carros gastronómicos y una amplia variedad de stands de artesanos y emprendedores provenientes de distintos puntos de la provincia. El evento contará también con importantes premios que alcanzan un total de 8 millones de pesos, y números artísticos de renombre como El Patrón del Chamamé, Sentimiento Campero y Mario Pereyra.

La jornada comenzará de 10:00 a 16:00 con entrada libre y gratuita. A partir de las 18:00 se cobrará un ingreso de $15.000 para mayores de 12 años, mientras que los menores abonarán un seguro de $5.000.

El director de Turismo y Cultura de Ubajay, Lisandro Giménez, invitó a la comunidad a participar del evento y expresó:

“Tienen que venir a conocer nuestra fiesta porque concentra al Yatay como patrimonio de Ubajay, toda la identidad cultural de nuestra querida localidad y las costumbres de familias tradicionales como la jineteada y la doma. Los esperamos para que puedan venir este 21 de febrero a conocer el corazón del Palmar.”

Por su parte Eduardo Cristina destacó la importancia de la promoción del evento en el complejo termal:

“Es un gusto tenerlos acá, nos pone muy contentos que hayan elegido este lugar para la promoción tan importante de esta fiesta regional que tenemos en la provincia de Entre Ríos.”

Desde CODESAL, que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Coello, remarcaron que el acompañamiento a este tipo de celebraciones forma parte del compromiso institucional con el fortalecimiento del turismo, la cultura y las tradiciones entrerrianas, promoviendo eventos que ponen en valor la identidad regional.