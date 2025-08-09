CODESAL | Noticias El Lago de Salto Grande será escenario de música, sabores y deportes este fin de sema na

Share Post Whatsapp Messenger

El Lago de Salto Grande será escenario de música, sabores y deportes este fin de semana

Este sábado 9 y domingo 10 de agosto, el Lago de Salto Grande será escenario de dos jornadas con propuestas para todos los gustos: música en vivo, gastronomía, actividades recreativas, deportes náuticos y ciclismo, en un entorno natural único.

En Termas de Punta Viracho se vivirá una nueva edición de Sabor Termal – Invierno 2025, organizado por Codesal, que reunirá gastronomía regional, shows artísticos y actividades para toda la familia, con entrada libre y gratuita, este sábado y domingo de 12 a 20.

Cronograma de actividades Sabor Termal

Sábado 9

12:00 – Inicio de la feria

15:00 – Travesía SUP

16:00 – Presentación de Orange Jazz

16:00 – Dj Valentín Cartajena

17:00 – Show en vivo de La Rocola

Domingo 10

12:00 – Canta en vivo Humberto Ruiz Moreno

14:00 – Presentación de reyes y reinas de estudiantes de Concordia

14:00 – Diego Tosi & Emiliano Vallejos, Canciones de aquí y de allá

15:00 – Juegos para chicos: inflables y kermesse

16:00 – Show en vivo de folclore: Ballet Renovando Sueños

17:00 – Carnaval de invierno, batería y comparsa en vivo

También se desarrollarán tres propuestas deportivas en distintos sectores del lago:

Travesía SUP

Un evento de categoría recreativa que se realiza el sábado 9, desde las 11:30 con salida desde la playa de Punta Viracho y un recorrido de 5 kilómetros sobre el agua. Organizan: Cobra SUP (Concordia), Olona Paddle Surf (Paraná) e India Paddle Surf (Rosario).

Grand Prix del Río Uruguay

Será el sábado 9 y domingo 10 en el Yatch Club Concordia. El primer día la largada será a las 14:00, seguida de la segunda y tercera regata. Luego el día 10, el inicio será a las 10:00 la cuarta regata, seguida de la quinta y sexta.

Capibike

En Termas del Ayuí el domingo 10 te espera una competencia de bicicletas pensada para toda la familia. La largada de infantiles está programada para las 13:30, luego la de mujeres a las 14:30 y por último la de hombres a las 15:30. Evento organizado por Ha’Uki indumentaria.

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos a cargo de Mauricio Colello, continúa impulsando, organizando y acompañando eventos que fortalecen el desarrollo turístico, cultural y deportivo del lago, articulando con distintas instituciones y promoviendo el disfrute del entorno natural durante todo el año.

