Comenzaron los trabajos para la puesta en valor del Auditorium de Concordia

En el marco del convenio firmado con el Obispado de Concordia, la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande inició la puesta en valor del Auditorium de la ciudad. La obra se desarrolla en línea con los objetivos del Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad, vinculados a la revalorización de sitios emblemáticos que integran el patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Los primeros trabajos en ejecución contemplan intervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y las condiciones de seguridad del Auditorium, fortaleciendo su infraestructura y organización interna. De este modo, se avanza en la remodelación del edificio, respetando su valor institucional y su relevancia cultural para la comunidad.

Al respecto, el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri, destacó la importancia de la intervención y señaló que “la puesta en valor del Auditorium de Concordia forma parte del compromiso de la Delegación con la preservación y fortalecimiento de ámbitos culturales de gran relevancia para la comunidad, con el objetivo de que vuelva a ser un lugar de encuentro y disfrute para los entrerrianos”. En ese sentido, remarcó que la obra se lleva adelante en consonancia con las acciones del gobernador Rogelio Frigerio, orientadas a la revalorización del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Ubicado en el centro de la ciudad, el Auditorium de Concordia fue durante años un espacio de referencia para actividades culturales y educativas, con la participación de instituciones y artistas locales. Cerrado desde 2021, el edificio conserva un fuerte valor simbólico para la comunidad, por lo que la obra llevada a cabo por la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande busca revitalizar este ámbito histórico y contribuir a su reinserción en la vida cultural y social de la ciudad.

Detalles de la obra



Los trabajos en ejecución contemplan intervenciones destinadas a mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y la seguridad del Auditorium. Entre las acciones previstas se incluye el rediseño integral del sector sanitario, incorporando baños para damas y caballeros y uno accesible para personas con discapacidad.

Asimismo, se realizan demoliciones y retiros controlados de revestimientos, pisos, tabiques, puertas, butacas y otros elementos existentes, con recuperación y resguardo de materiales reutilizables, junto con la adecuación y construcción de nueva mampostería interior.

La obra comprende la reparación de revoques, contrapisos y carpetas, el tratamiento de humedades, la rectificación de escaleras y la adecuación de cielorrasos intervenidos previamente. En paralelo, se ejecutan nuevas instalaciones sanitarias y eléctricas completas, con renovación de cañerías, tableros y cableado.

En materia de seguridad, se avanza en la incorporación de sistemas de alarma, cámaras, detectores de humo, bocas de red y previsiones para sistemas contra incendios, así como en la preinstalación de sistemas de climatización en los salones.

Además, se destaca la finalización integral del sector de vestuarios del subsuelo, que quedará operativo con tanque de agua independiente, duchas y sanitarios, y la ejecución definitiva de la sala de monitoreo y control del escenario.

Por último, se realizan tareas de preparación de paredes y techos, dejándolos listos para futuras terminaciones de pintura y revestimientos, garantizando una base sólida para la continuidad de la remodelación integral del edificio.