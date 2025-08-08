Share Post Whatsapp Messenger

COMENZÓ EL CICLO DE CHARLAS “OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN LA BÚSQUEDA LABORAL”

Esta semana dio inicio el ciclo de charlas “Oportunidades y desafíos en la búsqueda laboral”, destinado a estudiantes de Jóvenes y Adultos, organizado por la Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, en articulación con la Coordinación de Educación de Jóvenes y Adultos de Entre Ríos.

La primera jornada se realizó en el CCN Nº 7 – Escuela “Che Guevara”, donde los participantes aprendieron a armar su currículum, preparar entrevistas laborales y adquirir herramientas para presentarse de forma efectiva en el mundo del trabajo.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó: “Este ciclo es una oportunidad concreta para acercar herramientas útiles a quienes están buscando su primer empleo o quieren mejorar sus posibilidades laborales. Apostamos a que cada participante salga más preparado y con mayor confianza para afrontar entrevistas y procesos de selección.”

El programa continuará el martes 19 de agosto en el CCN Nº 20 – Escuela “Navarro”, y luego seguirá con encuentros el 2 de septiembre en el Anexo de la Escuela de Villa Adela y el 16 de septiembre en el Anexo San Pantaleón de la Escuela “Augusto Niez”.

