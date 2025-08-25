Share Post Whatsapp Messenger

CON JUEGOS, SORTEOS, MÚSICA Y MUCHAS SORPRESAS CERRÓ EL MES DEL NIÑO

Con un Parque Central “Viñedos Moulins” colmado de chicos, este domingo se llevó a cabo el cierre del Mes del Niño, propuesta de la Municipalidad de Concordia que recorrió distintos barrios llevando espectáculos, juegos, sorteos y sorpresas para los más chicos.

Durante todo agosto fueron más de 15.000 niños que disfrutaron de las actividades a través de festivales zonales que pasaron por la zona noroeste, Osvaldo Magnasco, Parque Ferré, Villa Adela y barrios Centenario y Nebel.

“Estamos muy contentos por todo lo que se pudo realizar a lo largo de este mes, gracias a un trabajo conjunto con distintas áreas de la Municipalidad, llevando juegos, regalos, obras teatrales y música a los más chicos que junto a sus familias participaron en cada jornada” señaló Carlos Gatto, Subsecretario de Cultura y Educación.

Desde la organización se agradece a cada barrio, a las familias y a todos los equipos de trabajo que hicieron posible que Concordia haya transitado un Mes del Niño con alegría y diversión.