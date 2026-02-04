CON LA INTERVENCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS, LA MUNICIPALIDAD REALIZA UN ABORDAJE INTEGRAL EN EL BARRIO SAN MIG UEL II

CON LA INTERVENCIÓN DE DIVERSAS ÁREAS, LA MUNICIPALIDAD REALIZA UN ABORDAJE INTEGRAL EN EL BARRIO SAN MIGUEL II

La Municipalidad de Concordia lleva adelante un abordaje integral en el barrio San Miguel II del que participan la Secretaría de Servicios Públicos y otras áreas, con el objetivo de atender las diversas demandas de los vecinos de la zona.

Durante el operativo se realizan tareas de limpieza, mantenimiento de espacios verdes, trabajos de señalética y alumbrado, recolección de residuos, retiro de ramas y acciones de descacharrización y prevención del dengue, además de instancias de educación ambiental puerta a puerta.

El Secretario de Servicios Públicos Alejandro López, señaló que “lo que buscamos es concentrar esfuerzos y hacer una intervención con una presencia importante de distintas áreas de la Municipalidad en el barrio, sin resentir los servicios que se prestan en otros sectores de la ciudad”.

En ese sentido, remarcó la importancia de la participación y colaboración de la comunidad: “Los residuos es un tema recurrente y necesitamos que los vecinos entiendan cómo funciona el sistema, colaboren disponiendo la basura de manera correcta, sin mezclar escombros con desechos domiciliarios o electrónicos”.

“La ciudad en la que vivimos es la que construimos entre todos. La Municipalidad cumple su función, pero es fundamental la empatía, el respeto por los horarios de recolección y el compromiso de cada vecino para tener una ciudad ordenada, limpia, para que todos podamos vivir y disfrutar del entorno en el que nos movemos cada día” remarcó López.

La intervención incluye la participación de la Subsecretaría de Servicios Públicos; la Subsecretaría de Ambiente; Higiene Urbana; Electrotecnia; Recolección de Residuos; Parque y Paseos y el 105. Para este jueves está previsto que se sumen a los trabajos el área de Logística y Técnica de Limpieza de Desagües Pluviales, perteneciente a la Secretaría de Obras Públicas.