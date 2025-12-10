CONCORDIA EN TUS SENTIDOS: LANZAMIENTO DE LA TEMPORADA DE VERANO 2026

El inicio de la Temporada de Verano 2026 “Concordia en tus sentidos” se realizará este miércoles 10 de diciembre, de 18 a 20 h, en el Mirador Arenitas Blancas de la Costanera, con propuestas gastronómicas, música en vivo, arte y una presentación especial de los atractivos que formarán parte del verano concordiense

La actividad es impulsada por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), y se enmarca en un FAMPRESS que contará con la presencia de medios nacionales especializados en el sector turístico . Participarán Mensajero Turístico, Radar Viajes y LADEVI, quienes también recorrerán distintos atractivos de la ciudad para conocer de primera mano la propuesta turística de la Capital Nacional del Citrus.

El evento contará con la participación del chef Mauricio Goñe, quien presentará dos preparaciones elaboradas con productos característicos de la región. La música estará a cargo del DJ Mäuss, con una selección pensada para acompañar el atardecer en la Costanera, y el bartender Sergio Rodríguez, que realizará en vivo un trago elaborado con ingredientes regionales.

Durante el encuentro, habrá una mesa de degustación de productos regionales y del tradicional Postre Concordia, elaborado especialmente para esta ocasión por el pastelero Maximiliano Ceballos. Asimismo, Costa Bici ofrecerá una actividad recreativa que invita a disfrutar la ciudad en movimiento y de manera sostenible.

El arte litoraleño estará presente con el grupo Raíces Entrerrianas sumará una propuesta con música propia de la región. Luego el ballet “Sembrando Futuro", compuesto por más de 36 bailarines, interpretarán el cuadro "Concordia es Citrus", inspirado en los paisajes, ritmos y tradiciones locales.

La jornada concluirá con una presentación del Carnaval Más Pasional del país, ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio para disfrutar de una de las expresiones más representativas del verano concordiense y de la identidad cultural de la ciudad.