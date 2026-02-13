Tamaño texto: − A +

CONCORDIA FUE SEDE DE LAS JORNADAS REGIONALES DE EDUCACIÓN 2026

Con una destacada convocatoria y fuerte presencia docente, este viernes Concordia fue sede de las VIII Jornadas Regionales de Educación, organizadas por el Consejo General de Educación, reuniendo a miles de educadores de toda la provincia, consolidándose como un espacio clave de formación, intercambio y reflexión sobre los desafíos actuales y futuros del sistema educativo.

La propuesta apuntó a constituirse como un punto de partida reflexivo para el ciclo lectivo 2026. En este sentido, las jornadas ofrecieron un marco teórico y analítico que permitió orientar la organización administrativa, pedagógica, comunicacional y sociocomunitaria de las instituciones educativas de Entre Ríos.

Durante la apertura, el Intendente Francisco Azcué destacó y agradeció en primer lugar a los docentes por su compromiso cotidiano y “esta masiva participación demuestra las ganas de capacitarse, de mejorar y de seguir cumpliendo con esta tarea noble e indispensable” remarcando que desde la gestión municipal “consideramos a la educación como herramienta de transformación social por ello trabajamos de forma articulada con el Consejo General de Educación y el gobierno provincial, respetando las competencias pero entendiendo que podemos sacar adelante la ciudad”.

En ese sentido Azcué enumeró algunas de las políticas públicas que se desarrollan en la ciudad como ser la inversión en programas educativos de alfabetización, apoyo escolar y otras acciones vinculadas a la educación formal y no formal, “además de abordar problemáticas sociales que muchas veces se detectan en el ámbito escolar como situaciones de vulnerabilidad y exclusión. Para ello es indispensable contar con un Estado eficiente, moderno y con capacidad de articulación”.

Por su parte, el Presidente del Consejo General de Educación Carlos Cuenca subrayó: “Ver los salones colmados, tanto en Paraná como en Concordia y a tantos docentes siguiendo las jornadas desde las escuelas, nos pone muy felices, pero también nos genera una enorme responsabilidad. Las temáticas abordadas como la inteligencia artificial, la tecnología educativa y el acompañamiento de trayectorias escolares complejas responden a demandas actuales del sistema educativo. No venimos a traer recetas mágicas, sino a generar espacios de intercambio, diálogo y construcción colectiva” destacó.

Acompañaron la actividad el subsecretario de Educación y Cultura Carlos Gatto; el director de Departamental de Escuelas José Luis Ferrari; integrantes del Consejo General de Educación; concejales, entre otros.