Concordia, Maratón de la Mujer

LA MARATÓN DE LA MUJER CON NUEVA ETAPA DE INSCRIPCIONES PRESENCIALES Y RECORRIDO DEFINIDO

A poco menos de un mes para la 16° edición de la Maratón de la Mujer en Concordia, que se disputará el domingo 8 de marzo, los preparativos continúan de cara a la competencia que se espera contar con una multitudinaria convocatoria.

A buen ritmo siguen las inscripciones y desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB indicaron que ya se superaron las 1000 inscriptas, por lo que resta cada vez menos para completar el cupo de 1200 corredoras.

Este jueves 12 y viernes 13 de febrero se realizará la segunda ronda de inscripciones presenciales. La misma se realizará en el Centro de Información Turística (CIT) de calle Mitre y Pellegrini en el horario de 19 a 21 horas. Ya en esta etapa el valor de la inscripción es de 30 mil pesos.

Entre las novedades para los sorteos finales se pueden confirmar que habrá 2 bicicletas MTB rodado 29, cuadro de aluminio, además, se sumarán otras 2 bicicletas de paseo de dama, más conservadoras y cómodas. Y eso no es todo…

Cabe destacar que la prueba tendrá como lugar de largada y llegada la plaza 25 de Mayo en las puertas de la Municipalidad de Concordia, donde se correrán 5 kilómetros, con horario de partida a las 9 de la mañana.

Al mismo tiempo, siguen habilitadas las inscripciones online (https://www.encarrera.com.ar/maratondelamujer/), que se tomarán hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Quienes no hayan registrado el trámite no podrán participar de la competencia.

RECORRIDO

Recientemente se dio a conocer el recorrido que tendrá la competencia de 5 kilómetros prevista para el domingo 8 de marzo. El inicio será como siempre en plaza 25 de Mayo, se tomará hacia el este por calle 1° de Mayo, luego doblarán hacia la derecha por Pueblos Originarios hasta la rotonda de calle Carriego. Se regresará por la calle interna de Prefectura, avenida Castro, se ingresará a Zona Verde (allí estará el puesto de agua) y se irá hasta la rotonda final para regresar por la misma hasta la calle interna del Club Pesca (Avenida Del Río). Desde ahí se doblará hacia la izquierda por Gastelacoto hasta la rotonda para empalmar nuevamente con Avenida Castro y desde allí hasta Mitre por donde tomarán hasta la línea de sentencia en Mitre y Pellegrini.

Prensa Amigos del MTB