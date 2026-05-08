CONCORDIA SERÁ SEDE DE LAS XX JORNADAS IDERA 2026: UN EVENTO FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO INTELIGENTE DE LOS TERRITORIOS

La ciudad de Concordia fue elegida como sede de las XX Jornadas de Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA), el encuentro más importante del país en materia de información geoespacial. El evento se desarrollará los días 1, 2 y 3 de julio y marcará un hito: por primera vez, estas jornadas serán organizadas por un gobierno local.

Estas jornadas, que se realizan en conjunto con el Gobierno Provincial y el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, representa una oportunidad estratégica para Concordia, no solo por el impacto económico que implica la llegada de visitantes de todo el país y de América Latina, sino también por su aporte al posicionamiento de la ciudad como un actor relevante en la agenda de innovación, planificación territorial y desarrollo inteligente.

Las Jornadas IDERA reúnen a referentes del ámbito público, privado, académico y científico para intercambiar experiencias, presentar desarrollos y debatir sobre la gestión de la información geoespacial, un insumo clave para la planificación y la toma de decisiones estratégicas en los gobiernos.

Bajo el lema “Datos que conectan territorios, decisiones inteligentes que impulsan el desarrollo”, esta edición propone reflexionar sobre la evolución de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) hacia modelos más integrados, que articulan información, actores y territorios en múltiples niveles jurisdiccionales.

En esta oportunidad, además, el evento adquiere una dimensión internacional al ser sede del II Encuentro IDE de América del Sur, un espacio que convocará a especialistas de la región para compartir avances y experiencias vinculadas a la implementación de los marcos estratégicos impulsados por el Comité Global de Expertos sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial.

Durante tres días, Concordia será un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, la generación de redes y la construcción de herramientas que permitan mejorar la calidad de las políticas públicas, con impacto directo en la vida de los ciudadanos.

Para más información sobre el evento y su programación, se puede consultar el sitio oficial: jornadas.idera.gob.ar.