Local Concordia

CONCORDIA SERÁ SEDE DEL CICLO DE CAPACITACIONES EN COMERCIO EXTERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLL O E INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN DE SALTO GRANDE

19 febrero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

CONCORDIA SERÁ SEDE DEL CICLO DE CAPACITACIONES EN COMERCIO EXTERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN DE SALTO GRANDE

Durante el mes de marzo, Concordia será sede del Ciclo de Capacitaciones en Comercio Exterior, una propuesta formativa destinada a emprendedores, pymes y empresas que buscan iniciar o fortalecer sus procesos de internacionalización, en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande.

Esta propuesta es impulsada de manera articulada por la Municipalidad de Concordia, el Desarrollo Económico ER y la Unidad Ejecutora Provincial, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo regional y promover la inserción de las empresas locales en los mercados internacionales.

La iniciativa se desarrollará a través de tres jornadas de capacitación presencial, que tendrán lugar en el Galpón 1 – Puerto TEC (Concordia), y abordará contenidos estratégicos vinculados a los primeros pasos en la exportación, el marketing internacional y las herramientas de valor necesarias para consolidar operaciones comerciales en mercados externos.

El ciclo contempla:

Primera jornada: Primeros pasos en la exportación.

Segunda jornada: Marketing internacional.

Tercera jornada: Herramientas de valor para la exportación.

Las capacitaciones estarán a cargo del Lic. Mariano Mastrángelo y están orientadas a brindar conocimientos prácticos sobre promoción internacional, análisis interno de las empresas, tratamiento aduanero, definición de planes de exportación, generación de valor agregado, participación en ferias y misiones comerciales, entre otros ejes clave.

Las inscripciones se encuentran abiertas y los interesados pueden obtener más información escribiendo al correo electrónico exportaciones.entrerios

Con esta acción, Concordia continúa consolidándose como un polo de capacitación y desarrollo productivo, apostando a la formación como herramienta clave para el crecimiento económico y la generación de nuevas oportunidades.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

EL MUNICIPIO Y LA ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES RENOVARON EL CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA EN LA LUCHA CONT RA EL HLB

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CONVOCATORIA ABIERTA PARA TALLERISTAS EDUCATIVOS Y CULTURALES

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE EN DISTINTAS SITUACIONES GENERADAS POR EL TEMPORAL

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

TERCERA ETAPA DE INSCRIPCIONES PRESENCIALES PARA LA MARATÓN DE LA MUJER

18 febrero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

EL MUNICIPIO Y LA ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES RENOVARON EL CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA EN LA LUCHA CONT RA EL HLB

19 febrero, 2026
maxi
Provincia

Feroz temporal en Entre Ríos: hasta cuándo rige el alerta por tormentas y lluvias

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CONVOCATORIA ABIERTA PARA TALLERISTAS EDUCATIVOS Y CULTURALES

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE EN DISTINTAS SITUACIONES GENERADAS POR EL TEMPORAL

19 febrero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com