CONCORDIA SERÁ SEDE DEL CICLO DE CAPACITACIONES EN COMERCIO EXTERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLL O E INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN DE SALTO GRANDE

CONCORDIA SERÁ SEDE DEL CICLO DE CAPACITACIONES EN COMERCIO EXTERIOR EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA REGIÓN DE SALTO GRANDE

Durante el mes de marzo, Concordia será sede del Ciclo de Capacitaciones en Comercio Exterior, una propuesta formativa destinada a emprendedores, pymes y empresas que buscan iniciar o fortalecer sus procesos de internacionalización, en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande.

Esta propuesta es impulsada de manera articulada por la Municipalidad de Concordia, el Desarrollo Económico ER y la Unidad Ejecutora Provincial, con el objetivo de fortalecer el entramado productivo regional y promover la inserción de las empresas locales en los mercados internacionales.

La iniciativa se desarrollará a través de tres jornadas de capacitación presencial, que tendrán lugar en el Galpón 1 – Puerto TEC (Concordia), y abordará contenidos estratégicos vinculados a los primeros pasos en la exportación, el marketing internacional y las herramientas de valor necesarias para consolidar operaciones comerciales en mercados externos.

El ciclo contempla:

Primera jornada: Primeros pasos en la exportación.

Segunda jornada: Marketing internacional.

Tercera jornada: Herramientas de valor para la exportación.

Las capacitaciones estarán a cargo del Lic. Mariano Mastrángelo y están orientadas a brindar conocimientos prácticos sobre promoción internacional, análisis interno de las empresas, tratamiento aduanero, definición de planes de exportación, generación de valor agregado, participación en ferias y misiones comerciales, entre otros ejes clave.

Las inscripciones se encuentran abiertas y los interesados pueden obtener más información escribiendo al correo electrónico exportaciones.entrerios

Con esta acción, Concordia continúa consolidándose como un polo de capacitación y desarrollo productivo, apostando a la formación como herramienta clave para el crecimiento económico y la generación de nuevas oportunidades.