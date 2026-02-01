CONCORDIA VIVIÓ UNA GRAN SEGUNDA NOCHE DE CARNAVAL

Con un importante acompañamiento de concordienses y turistas, el Carnaval de Concordia 2026 vivió este sábado su segunda noche en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, reafirmando la consolidación de una de las fiestas populares más convocantes del país.

La jornada se desarrolló con normalidad y ante un público que acompañó desde el primer minuto, disfrutando de un espectáculo caracterizado por el alto nivel artístico, el despliegue escénico y la fuerte identidad cultural que distingue al carnaval concordiense.

Durante la segunda noche desfilaron las comparsas Emperatriz, Bella Samba, Imperio y Ráfaga, que presentaron sus propuestas artísticas correspondientes a la edición 2026, recibiendo el reconocimiento y el aplauso del público presente a lo largo de toda la velada.

El Presidente Municipal Francisco Azcué, destacó la importancia del Carnaval para la ciudad: “Es una de las expresiones culturales y turísticas más importantes de nuestra ciudad. Cada noche genera trabajo, movimiento económico y fortalece nuestra identidad, con un espectáculo que convoca a vecinos y turistas de toda la región”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luciano Dell Olio, subrayó el desarrollo de la segunda noche: “Vivimos una segunda noche muy positiva, con un gran acompañamiento del público y un espectáculo que se desarrolló con normalidad, reflejo del trabajo conjunto entre las comparsas, el Ente de Carnaval y las distintas áreas municipales”.

Asimismo, el director del Ente Permanente de Carnaval, Dr. Luis Sánchez, valoró el crecimiento del evento: “El Carnaval sigue creciendo noche a noche. El nivel artístico de las comparsas y la respuesta del público confirman el enorme trabajo que se realiza durante todo el año para sostener este espectáculo”.

Desde la organización se destacó el correcto funcionamiento del operativo general, especialmente en lo referido al ingreso al predio, con la implementación del nuevo acceso por calle Teniente Ibáñez y el uso del sistema de entradas con código QR, que permitieron agilizar el ingreso y mejorar la experiencia del público.

Asimismo, se resaltó el compromiso de las comparsas, el personal técnico, los equipos de producción y las distintas áreas involucradas en el desarrollo de la segunda noche.

El Carnaval de Concordia 2026 continuará el próximo sábado 7 de febrero, con una nueva noche de desfile en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, renovando la invitación a vecinos y turistas a seguir disfrutando del evento más pasional del país.