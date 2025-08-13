Share Post Whatsapp Messenger

CONCORDIA Y URUGUAIANA FORTALECEN VÍNCULOS A TRAVÉS DEL CARNAVAL

El Directorio del Ente de Carnaval de Concordia junto a la Reina del Carnaval local y provincial, Yanella Aldecoa, realizó una visita oficial a la ciudad de Uruguaiana (Brasil), con el propósito de afianzar los lazos culturales, turísticos y de cooperación institucional entre ambas comunidades.

Fueron recibidos por el Secretario de Turismo, la Secretaria de Cultura y la Comisión del Carnaval local, en el marco de una agenda de trabajo orientada a compartir experiencias, conocimientos y estrategias que fortalezcan la organización y proyección de nuestros carnavales y otros eventos relacionados, destacando la buena relación existente desde hace muchos años entre integrantes de ambos Carnavales.

Durante el encuentro, se abordaron temas vinculados a la promoción turística, el intercambio cultural y la posibilidad de desarrollar iniciativas conjuntas que potencien a ambas ciudades como destinos de relevancia en el calendario de eventos internacionales. Asimismo, se destacó la importancia de fomentar la integración regional, entendiendo al carnaval como un motor de desarrollo económico, social y cultural.

Desde el Ente de Carnaval de Concordia se valoró especialmente la cordialidad y apertura de las autoridades de Uruguaiana, subrayando que este tipo de instancias de diálogo y cooperación son fundamentales para consolidar un carnaval con proyección binacional, capaz de trascender fronteras y fortalecer los vínculos entre Argentina y Brasil.

