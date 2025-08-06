Conmoción en Concepción del Uruguay: una anciana murió al atragantarse mientras almorzaba en un restaurante céntrico

Share Post Whatsapp Messenger

Un hecho trágico ocurrió este miércoles en horas del mediodía en pleno centro de Concepción del Uruguay, cuando una mujer de 83 años perdió la vida tras sufrir un atragantamiento mientras almorzaba en un restaurante.

El lamentable suceso se registró alrededor de las 13:00 horas, en un local gastronómico ubicado sobre calle Eva Perón, donde la mujer se encontraba compartiendo una comida. En un momento determinado, la anciana comenzó a atragantarse, lo que generó una urgente situación médica.

De inmediato, los presentes solicitaron asistencia y se dio intervención al servicio de emergencias, que llegó rápidamente al lugar. Sin embargo, y a pesar de los intensos esfuerzos de reanimación, la mujer falleció en el sitio, generando un momento de gran dolor y desconcierto tanto para el personal del restaurante como para los demás comensales.

La presencia de ambulancias y personal médico sobre la vereda del local llamó la atención de los vecinos y transeúntes, quienes se mostraron conmocionados por la escena.

Hasta el momento, no se ha difundido la identidad de la víctima, pero se supo que se trataba de una vecina de la ciudad. Las autoridades correspondientes ya iniciaron el protocolo habitual para estos casos.

El trágico episodio pone en evidencia la importancia de contar con nociones básicas de primeros auxilios en espacios públicos, especialmente en locales gastronómicos, donde este tipo de emergencias pueden presentarse de forma repentina.

