Fue este jueves por la mañana y asistieron a la sede de Tribunales de Concordia acompañados por el abogado que designaron, Rafael Briceño. En la Justicia presentaron un escrito en el que designaron al profesional, se pusieron a disposición de la Justicia y pidieron una copia del expediente de investigación.

Rafael Briceño contó: “A raíz del allanamiento que se practicó en el domicilio, al que fueron en busca de documentación relativa a los hechos que investigan me consultaron qué hacer y aconsejé ir a la Justicia” y explicó: “Efectuaron una presentación espontánea que formalizamos este jueves a primera hora, designando defensor, poniéndose a disposición de la investigación y pidiendo copia del expediente del legajo para proceder al estudio”.

Acerca de la situación de sus representados, el profesional precisó: “Ahora mandaron los teléfonos celulares a peritar para extraer de la memoria llamadas y mensajes que pudieran servir como prueba, libraron oficios a los establecimientos bancarios para saber sobre los movimientos de esta gente y también al registro de inmueble y automotor. Únicamente ellos tienen un vehículo, no tienen bienes inmuebles, ni cuentas ni dinero”.

Sobre la denuncia y la versión de los denunciados

Julia Sáenz y Carlos Gómez fueron denunciados en la Justicia luego de que se viralizara un audio en el que Gómez, en sus funciones de empleado municipal, propone a un contratado una quita del 40% de sus haberes a cambio del trabajo.

Acerca de la presentación, el abogado comentó: “La denuncia es prácticamente ese audio que se ha viralizado, no se si la hizo la misma persona que se escucha ahí, pero la realizó una persona de apellido Rumite que denuncia que desde el año 2016 tiene un plan, que al principio le retenían el 10% de aportes, que luego lo elevaron al 30% y ahora le pedían el 40%” y mencionó: “Él firmaba como si asistía al trabajo pero no iba, porque incluso trabajaba en otro lugar, en empaques de la fruta, incurría en delito”.

Los denunciados también tienen cosas para contar, y Briceño dio algunos detalles: “Cuando la señora Sáenz renuncia como concejal se caen los contratos para colaboradores que le adjudican a ella y no tenía la posibilidad de continuarlos, entonces le avisaron a esta persona, él se opuso porque dijo que no quería perder la antigüedad, pidió otro contrato y luego presionó pidiendo un contrato en planta permanente, le dijeron que no podía y los apretó con que tenía un audio, que es el que se ha viralizado”, explicó.