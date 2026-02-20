Local Concordia

CONVOCATORIA ABIERTA PARA TALLERISTAS EDUCATIVOS Y CULTURALES

20 febrero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

CONVOCATORIA ABIERTA PARA TALLERISTAS EDUCATIVOS Y CULTURALES

La Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura informa que se encuentra abierta la convocatoria destinada a talleristas educativos y culturales que deseen presentar sus proyectos para formar parte de la propuesta anual de talleres.

La iniciativa tiene como objetivo ampliar y fortalecer la oferta formativa en distintos barrios de la ciudad, promoviendo espacios de capacitación, expresión artística y desarrollo personal abiertos a la comunidad.

Los interesados deberán presentar CV y proyecto en carpeta tamaño A4, ser mayores de 18 años y acercar la documentación hasta el jueves 28 de febrero, en Urquiza 638, en el horario de 8:00 a 13:00 horas en la oficinas de la Subsecretaría de Educación y Cultura.

Las disciplinas convocadas son las siguientes:

En el área de Oficios y Emprendimientos: Servicio de Mozo; Cocina y Panificación; Tejido; Bordado; Costura; Manicura y Belleza de Pies; Velas, Jabones y Sahumerios; Encurtidos y Mermeladas; Chocolatería; Peluquería; Arreglo de Zapatos y Marroquinería.

En Construcción y Servicios: Electricidad; Albañilería Básica; Plomería Básica; Reparación y Mantenimiento de Celulares y PC.

En Formación y Desarrollo Personal: Ajedrez; Arte Terapia; Escritura Creativa.

En Artes Visuales y Artesanías: Pintura en Tela; Caricaturas; Cerámica; Talabartería; Telar; Muñequería Soft; Objetos Reciclados; Maquillaje Artístico y Social.

En Artes Escénicas y Expresión Corporal: Danzas Folklóricas; Ritmos Caribeños; Danza Jazz; Gimnasia Postural y Localizada; Danza de Candombe; Teatro Infantil.

En el área de Música: Canto; Coro; Guitarra; Piano; Acordeón; Canto Urbano (Trap y Rap).

Desde la Subsecretaría destacaron que la convocatoria busca generar oportunidades para que formadores puedan compartir sus saberes y contribuir al fortalecimiento de la educación y la cultura como herramientas de inclusión, capacitación y desarrollo comunitario.

Para mayor información, los interesados pueden acercarse a Urquiza 638, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

ALLANAMIENTO EN FEDERAL. SECUESTRAN TELEFONOS POR UN CASO DE ESTAFA

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE EN DISTINTAS SITUACIONES GENERADAS POR EL TEMPORAL

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR LA SEXTA Y ÚLTIMA NOCHE

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EDOS REALIZARÁ TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL ACUEDUCTO ROCA

19 febrero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

ALLANAMIENTO EN FEDERAL. SECUESTRAN TELEFONOS POR UN CASO DE ESTAFA

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE EN DISTINTAS SITUACIONES GENERADAS POR EL TEMPORAL

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CONVOCATORIA ABIERTA PARA TALLERISTAS EDUCATIVOS Y CULTURALES

20 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR LA SEXTA Y ÚLTIMA NOCHE

20 febrero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com