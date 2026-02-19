CONVOCATORIA ABIERTA PARA TALLERISTAS EDUCATIVOS Y CULTURALES

La Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura informa que se encuentra abierta la convocatoria destinada a talleristas educativos y culturales que deseen presentar sus proyectos para formar parte de la propuesta anual de talleres.

La iniciativa tiene como objetivo ampliar y fortalecer la oferta formativa en distintos barrios de la ciudad, promoviendo espacios de capacitación, expresión artística y desarrollo personal abiertos a la comunidad.

Los interesados deberán presentar CV y proyecto en carpeta tamaño A4, ser mayores de 18 años y acercar la documentación hasta el jueves 28 de febrero, en Urquiza 638, en el horario de 8:00 a 13:00 horas en la oficinas de la Subsecretaría de Educación y Cultura.

Las disciplinas convocadas son las siguientes:

En el área de Oficios y Emprendimientos: Servicio de Mozo; Cocina y Panificación; Tejido; Bordado; Costura; Manicura y Belleza de Pies; Velas, Jabones y Sahumerios; Encurtidos y Mermeladas; Chocolatería; Peluquería; Arreglo de Zapatos y Marroquinería.

En Construcción y Servicios: Electricidad; Albañilería Básica; Plomería Básica; Reparación y Mantenimiento de Celulares y PC.

En Formación y Desarrollo Personal: Ajedrez; Arte Terapia; Escritura Creativa.

En Artes Visuales y Artesanías: Pintura en Tela; Caricaturas; Cerámica; Talabartería; Telar; Muñequería Soft; Objetos Reciclados; Maquillaje Artístico y Social.

En Artes Escénicas y Expresión Corporal: Danzas Folklóricas; Ritmos Caribeños; Danza Jazz; Gimnasia Postural y Localizada; Danza de Candombe; Teatro Infantil.

En el área de Música: Canto; Coro; Guitarra; Piano; Acordeón; Canto Urbano (Trap y Rap).

Desde la Subsecretaría destacaron que la convocatoria busca generar oportunidades para que formadores puedan compartir sus saberes y contribuir al fortalecimiento de la educación y la cultura como herramientas de inclusión, capacitación y desarrollo comunitario.

Para mayor información, los interesados pueden acercarse a Urquiza 638, de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 horas.