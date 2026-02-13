Local Concordia

CORTES DE TRÁNSITO DURANTE EL FIN DE SEMANA

13 febrero, 2026
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte informa que a lo largo del fin de semana largo se producirán cortes de tránsito, que afectarán los siguientes sectores y horarios:

Domingo 15 de febrero: Desde las 16 horas, en calles 1º de Mayo y Urquiza; Buenos Aires y Pellegrini; Mitre Pellegrini (Carnaval, cultura y comunidad en Plaza 25 de Mayo).

Lunes 16 de febrero: Desde las 14 horas, en calles Entre Ríos y Saavedra y San Luis y Ramírez (Rey Momo en Plaza Urquiza).

Martes 17 de febrero: Desde las 14 horas, en calles Entre Ríos y Ramírez y Urquiza y 3 de Febrero (Desfile desde Plaza Urquiza hasta Plaza 25 de Mayo).

