Crisis de visibilidad en Facebook: Por qué los diarios digitales perdieron sus imágenes y cómo Concordia Directo halló la solución

Por: Redacción Concordia Directo

En las últimas semanas, un fenómeno técnico ha puesto en jaque a la prensa digital en Argentina y el mundo: al compartir noticias en Facebook, las imágenes destacadas simplemente no aparecen. Lo que muchos editores consideraban un error pasajero es, en realidad, parte de una transición global de Meta que está dejando obsoletos los métodos tradicionales de compartir contenido.

El respaldo oficial: Meta y el fin de una era

El problema tiene una explicación oficial. Según el portal Meta for Developers, la compañía ha iniciado un proceso de “evolución de la plataforma” que implica el retiro de herramientas críticas. Meta comunicó oficialmente:

“Starting February 10, 2026, Facebook Social Plugins will be discontinued… This includes the Like, Share, and Comments plugins, as well as the Page Plugin. After this date, these plugins will no longer function on third-party websites.” (Traducción: “A partir del 10 de febrero de 2026, los plugins sociales de Facebook serán discontinuados… Esto incluye los botones de Me gusta, Compartir y Comentarios, así como el Plugin de Página. Después de esta fecha, estos plugins dejarán de funcionar en sitios de terceros”).

Aunque la fecha límite es 2026, los cambios en los algoritmos de rastreo ya han comenzado. El Facebook Crawler (el robot que extrae las fotos de los diarios) ha dejado de priorizar la lectura de ciertos metadatos en servidores compartidos como los de Hostinger, priorizando la seguridad y la velocidad por sobre la compatibilidad. Esto ha provocado que muchos plugins de SEO tradicionales en WordPress fallen al intentar “entregar” la imagen a la red social.

El impacto en los medios locales

Los diarios digitales, que dependen del tráfico orgánico de redes sociales, han visto cómo su alcance se desploma. Sin una imagen atractiva, el clic del lector desaparece. El problema es real, es global y está afectando la arquitectura de comunicación de los medios independientes que no cuentan con grandes equipos de desarrollo.

Innovación desde Entre Ríos: El “Parche” de Concordia Directo

Ante este escenario, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, el diario Concordia Directo asumió el reto técnico. Bajo la dirección de Maximiliano Peisovich, el equipo desarrolló un plugin personalizado diseñado específicamente para saltar las nuevas restricciones de Meta.

El código, creado íntegramente en Concordia, actúa como un “puente de alta prioridad”. Mientras que los plugins estándar se pierden en la maraña de procesos de WordPress, esta solución inyecta los metadatos Open Graph de manera directa y limpia, asegurando que el robot de Facebook encuentre la imagen en el primer segundo de escaneo.

“No podíamos esperar a que Facebook lo solucionara, porque su política actual es retener al usuario dentro de su plataforma y no facilitar la salida hacia links externos. Por eso creamos nuestra propia herramienta para que los colegas puedan seguir trabajando con normalidad”, señaló Paisobich.

Una herramienta para la prensa

Este desarrollo no solo resuelve la falla de las imágenes, sino que adapta la estructura del sitio a las nuevas exigencias de seguridad de Meta, garantizando que las noticias de Concordia Directo y de quienes utilicen este parche sigan llegando con impacto visual a sus lectores.

En un contexto donde la tecnología avanza desplazando a los que no se adaptan, el periodismo regional demuestra que, con código propio y visión técnica, es posible superar los obstáculos de los gigantes de Silicon Valley.