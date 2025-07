Datos útiles de ANSES: quiénes cobran sus prestaciones la semana del 14 al 18 de julio

Share Post Whatsapp Messenger

ANSES: quiénes cobran sus prestaciones la semana del 14 al 18 de julioEl calendario de pagos de julio 2025 es muy esperado por un gran grupo de personas. Enterate todo, en la nota.Por Canal 26Opens in new windowlunes, 14 de julio de 2025, 24:07ANSES. Foto: NA/prensa Como cada semana, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continuará con los principales depósitos del calendario de pagos de julio 2025. También finalizan los pagos de algunas asignaciones pendientes del almanaque de junio.

El organismo previsional seguirá abonando los haberes a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. En esta ocasión, el monto llega con un incremento del 1,5% y, en el caso de este grupo, también se incluye el bono adicional de $70.000. A esto se suman los pagos de otras asignaciones y programas sociales vigentes.

Jubilados. Foto: ANSES. Por otra parte, este lunes 14 se completarán los depósitos pendientes de junio para los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único —por matrimonio, adopción y nacimiento—, así como también para quienes reciben las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas.

Fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en julio 2025

Documentos terminados en 3: a partir del lunes 14 de julio de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del martes 15 de julio de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del miércoles 16 de julio de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del jueves 17 de julio de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del viernes 18 de julio de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PCN) para julio 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 14 de julio de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 15 de julio de 2025

Fechas de pago para AUH y SUAF en julio 2025

Documentos terminados en 3: a partir del lunes 14 de julio de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del martes 15 de julio de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del miércoles 16 de julio de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del jueves 17 de julio de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del viernes 18 de julio de 2025

Fechas de pago para Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en julio 2025

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 14 de julio de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 15 de julio de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 16 de julio de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 17 de julio de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del viernes 18 de julio de 2025

Fechas de pago para Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 10 de julio al 11 de agosto de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de julio al 11 de agosto de 2025

Fechas de pago de Desempleo Plan 2:

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 7 al 14 de julio de 2025

Fechas de pago para Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de julio al 11 de agosto de 2025

