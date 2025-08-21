Share Post Whatsapp Messenger

DEFENSA DEL CONSUMIDOR MUNICIPAL ATENDERÁ TEMPORALMENTE DE FORMA DIGITAL

Desde este jueves 21 y hasta el martes 26 de agosto, la Dirección de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor, que depende de la Unidad Especial de Proyectos Estratégicos, estará disponible únicamente a través de canales digitales.

Durante ese período, los reclamos y consultas podrán realizarse por WhatsApp al 3454-013-150, por la línea gratuita 105 o de manera online a través de la Ventanilla Única Federal (VUF).

La medida se enmarca en el proceso de mudanza de la oficina a su nueva sede en el Centro de Convenciones Concordia, ubicado en San Lorenzo (O) 101, donde a partir del miércoles 27 de agosto se retomará la atención presencial en el horario habitual de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 horas.

El nuevo espacio ofrecerá mejores condiciones para los usuarios, con accesos y estacionamiento para personas con discapacidad, mayor conectividad a través del transporte público y un ámbito más moderno y accesible para la atención ciudadana.

Desde la Dirección destacaron que esta transición tiene como objetivo fortalecer la cercanía con la comunidad y brindar un servicio más ágil y eficiente, en línea con el compromiso municipal de garantizar la defensa de los derechos de los consumidores.