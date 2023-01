Descontento del sector hotelero por falta de ubicaciones para turistas en el carnaval

Desde la Asociación Hotelera reconocieron que para la primera noche no contaron con el espacio acordado en el Consejo Consultivo de la fiesta. Si bien el problema sería enmendado, los empresarios comunicaron su descontento.

El titular de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia, Gustavo Brandt, recordó que “nosotros formamos parte del Consejo Consultivo del Ente de Carnaval, en donde participamos con otras entidades y con la gente de las comparsas”.

No obstante, reconoció que recientemente “tuvimos unos desencuentros, porque se había trabajado a través del EMCONTUR para tener un VIP turístico, que era un pedido que se había hecho, porque al turista se le hace difícil comprar mesas”, teniendo en cuenta la rapidez con la que se venden “a nivel local”.

Desafortunadamente, “unos días antes del carnaval nos enteramos que eso no se logró, que se dieron unos cambios a nivel organizativo y que dejaron a la parte turística sin lugar básicamente”. Como consecuencia, durante la primera noche del carnaval “tuvimos que afrontar el tema desde el EMCONTUR y reacomodarlos en lo que había disponible”.

Como respuesta a la problemática, precisó que “el intendente cedió unas mesas de uso protocolar para subsanar el tema, pero ahora se va a trabajar en armar unos camarotes, arriba de los VIPs, como para darle un espacio” a la gente que nos visita. Sin embargo, desde la Asociación Hotelera “estamos llevando adelante una renuncia a este Consejo Consultivo de Carnaval”, dado que “creemos que no se cumplieron las expectativas del trabajo acordado y no ha tenido resultados el dedicarle tiempo a esa parte consultiva del carnaval”.

Brandt subrayó que “igualmente seguiremos trabajando desde el EMCONTUR para que el carnaval siga teniendo su pata turística”, ya que allí, “con Aldo (Alvarez) si estamos trabajando coordinadamente”.

Según las palabras de Bradnt, “estos cambios que hubo a último momento no nos favorecieron, por lo que no tiene sentido que sigamos trabajando en un lugar donde no podamos consensuar nada, porque se termina cambiando todo a último momento”, determinó.

Fuente: DRU