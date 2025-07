Desde Paraguay Kueider negó que los dólares sean suyos y acusó que el kirchnerismo lo amenazó

Share Post Whatsapp Messenger

El exsenador, Edgardo Kueider, preso en Asunción admitió en una entrevista con un prestigioso medio nacional que no declaró los 250.000 dólares al entrar a Paraguay; negó coimas por su voto que permitió la aprobación de la Ley Bases y acusó al kirchnerismo, en particular a José Mayans, de haberlo amenazado. También negó su participación en la causa Securitas.

El departamento que habita ya no tiene los lujos que le ofrecía la anterior sede de su prisión domiciliaria. Ahora está más alejado del centro, en un dúplex sin pileta ni SUM. Del edificio anterior lo echaron los vecinos, molestos por la presencia de la prensa que sigue su caso. No pasó ni un día por la cárcel. No tiene tobillera electrónica, pero no puede salir a caminar. Deberían garantizar eso custodios, a los que La Nación no vio cuando llegó a la calle 18 de Julio, en Asunción, la capital de Paraguay, para ingresar por primera vez a entrevistar cara a cara al exsenador nacional Edgardo Kueider.

Durante la conversación, se escucha un ruido de agua que corre. “Es Iara, se está bañando”, dice. Se trata de su exasesora Iara Guinsel Costa, con la que compartió el viaje a Paraguay. Su nombre aparece en una sociedad de Kueider y en las expensas de uno de sus departamentos. El entrerriano se preparó para la entrevista con pruebas, como si fuese la indagatoria que por ahora no tuvo en la Argentina, ya que la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió la extradición, pero Paraguay no la concedió debido a la causa que se tramita allí.

Parece que se la pasa estudiando, encontrando pruebas, videos, documentos y declaraciones que demuestren que no tiene que ver con el expediente de Securitas, en el que se investiga el pago de coimas de la empresa de seguridad a decenas de funcionarios. “Si tengo que pagar por alguna irregularidad, tendré que pagar, pero no voy a pagar por lo que no hice”, le dijo, al final de la entrevista, a La Nación. En el diálogo, agacha la cabeza con el delito cometido al ingresar con US$250.000 a territorio extranjero. Admite que no lo exteriorizó, que no hizo la declaración jurada que corresponde, pero se defiende con que el dinero no le pertenecía a él. Anteriormente, aseguraba que hubo irregularidades en el procedimiento de la Aduana. Ahora, las sostiene, pero acepta que no hizo los procedimientos que correspondían. Y, especialmente, insiste en que no fue un intento de lavado de activos, porque no hubo delito precedente.

El dúplex en el que reside no tiene mucho de hogar. Los caramelos en un platito arriba de la barra que divide la cocina del comedor podrán ser de gusto, pero le dan un toque de oficina. Piso damero brilloso, pocos muebles, muchos de ellos con incrustaciones de símil cristal en los pomos de los cajones, detalles en rojo, y un patio pequeño. De camisa blanca, recibe a La Nación para una entrevista presencial por primera vez desde que lo encontraron, en la Triple Frontera, con el dinero sin declarar.

-Tanto en su defensa como en sus declaraciones públicas, hasta el momento ha hablado de que hay una relación o una causalidad entre lo que fue su voto (favorable al gobierno de Milei) en la Ley Bases y esta situación procesal que lo tiene acá en Paraguay y en la Argentina también en investigación. ¿Por qué?

-Sí, no, no lo de Paraguay no creo, pero lo de Argentina, de Argentina sí, claramente. De hecho, esto ya comienza en el periodo cuando gobernaba Alberto Fernández. En el Senado, Cristina Kirchner era la presidenta del Senado. Yo peleaba por leyes para la provincia de Entre Ríos y no encontraba eco en la agenda legislativa porque la agenda estaba centrada en designación de jueces o cuestiones vinculadas más a la a las cuestiones personalísimas de de la presidenta del Senado. A partir de allí hubo tensiones con con compañeros, mis excompañeros de bancada, que por supuesto llevaron incluso a que una vez me manifestó Mayans que cuando se había caído la la aprobación de la jueza Figueroa no había salido un dictamen de un proyecto de ley de energía que yo había presentado. Y me responsabilizaron por eso y Mayans me dijo un momento: “Ya vas a estar vos con un tema judicial y te quiero ver”. Así me lo dijo eso en ese momento. Ya ahí las tensiones se agudizaron. Posteriormente estalló con el tema de la Ley Bases. En el momento que llega el Senado habían sucedido acontecimientos en el país, sobre todo en el ámbito legislativo, donde el gobierno no podía sacar ninguna ley, rebotaba permanentemente, no tenía forma de sacar leyes. Y había entrado en una situación de debilidad total. De hecho, muchos aventuraban que para abril de ese año, marzo, abril, el Gobierno iba a caer.

-¿Cómo quiénes?

-Dirigentes, justicialistas, sobre todo aventuraban eso.

-Pero, ¿quiénes?

-No recuerdo; no eran muchos, hubo declaraciones públicas, habría que googlear. Algunos que no los voy a nombrar. Había un clima de inestabilidad. Y yo la verdad que no me veo ni me voy a ver nunca en una posición de hacer caer a un gobierno recientemente elegido. Si la gente votó un presidente que te está proponiendo todas esas cosas, tenés que darte cuenta que no te está queriendo votar a vos porque hiciste mal las cosas. Hagamos las cosas bien, tenemos que mejorar y acá hay que renovar. Esa renovación no se da porque la dirigencia del justicialismo no tiene intención de hacerlo desde hace muchos años. Nadie se le ha plantado a Cristina para decir: “Yo también quiero construir un espacio nuevo.”

-¿Lo amenazaron?

-Sí, muchas veces. Muchas veces de todo.

-¿Quién?

-Bueno, hay una amenaza de Mayans en plena sesión, por ejemplo.

-¿Y en privado?

-No, no. Mensajes, sí, pero anónimos. Mensajes en privado de dirigentes de menor rango. Muchísimos.

-Pero, ¿de quién?

-El kirchnerismo.

-O sea, ¿segundas líneas de Cristina Kirchner?

-Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, el día de la sanción de la Ley Bases yo iba a hablar en la sesión para justificar mi voto. ¿Por qué no lo hice en ese momento? Estaba llamando al gobernador de Entre Ríos, al ministro de gobierno de Entre Ríos para que mandaran una custodia policial a mi casa, porque estaba recibiendo mensajes directos de que estaban yendo a mi casa a prenderla fuego.

-¿Y quién?

-En las redes, se comunicaban en los grupos, me pasaban las capturas de pantalla de los grupos.

-¿Y alguien lo amenazó con iniciar una causa?

-No, no, eso se dio a la semana después de votarse la Ley Bases. Apareció la publicación esa de El Disenso y automáticamente la denuncia.

-Se sabe que en la Triple Frontera no se controla a nadie. Es raro que lo hayan frenado.

-Ya me habían frenado antes. Yo me había hecho un control antes, eh, una o dos veces mínimo me hicieron un control antes. No tiene vinculación. Yo no me voy a victimizar con eso. Porque primero ese dinero era de Paraguay; yo no lo traía de la Argentina. Entonces, nadie podía saber que traía algo. Segundo, yo había tenido una discusión esa noche con el agente de Aduana que estaba ahí de Migraciones porque una vez anterior no había hecho la salida. Me estaba diciendo eso, pero me hablaba muy rápido en una mezcla de español y guaraní y yo no le entendía. Entonces, yo le quería explicar que bueno, no había hecho la salida porque no dejé el papel.

-¿Me está queriendo decir que el dinero lo sacó de Paraguay y después lo volvió a entrar a Paraguay?

-Sí.

-¿Y en la salida no reportó la salida de dinero?

-Iba a cenar a Foz de Iguazú. Iba a cenar y volvía. Al otro día me iba a ir Asunción. Iba a venir a Asunción.

-¿Declaró el dinero cuando ingresó?

-No, no declaré en ese momento. Se lo dije a la agente aduanera cuando me dijo: “Ponete acá al costado, ¿llevas algo?” Digo, “Sí, llevo dinero”.

-Pero para ingresar dinero hay que hacer una declaración jurada.

-Sí, no la hice. No la hice. No, no la hice. Y porque entré y salí, salí, entré al revés. Esa es la falta, por eso estoy acá. Esa es la falta.

-¿O sea que reconoce esa falta? Porque en un momento había dicho que había irregularidades en la aduana paraguaya.

-Sí, porque metieron todo en una sola mochila. Primero, no era dinero mío. Primero y principal, no era dinero mío. Segundo, metieron todo en mi mochila. Dos mochilas, una mochila que yo tengo acá, la otra mochila. Todo lo que había adentro de la camioneta. Me tienen ahí como dos horas hasta que después caen otras autoridades a hacer el procedimiento y cuando hacen la filmación del procedimiento sacan todo de la misma mochila. Ese dinero no formaba parte de lo que yo traía, no era mío más que lo que había dentro de mi mochila. Eso fue lo que pasó en el procedimiento. Por eso yo cuestiono el procedimiento aduanero.

-Entonces, ¿por qué estaba trasladando plata que no era suya?

-Porque estaba adentro de Paraguay porque era plata de negocios de acá que no son míos.

-¿Por qué la trasladaba usted? Era senador. No lo veo chofer de alguien.

-Bueno, la trasladaba yo porque en realidad la persona que va conmigo estaba haciendo operaciones acá de negocios, de intermediación.

-¿Y por qué?

-Porque era su medio de vida; era negocio.

-Pero la persona era empleada suya.

-No era empleada mía. Eso es falso. Trabajó cuatro meses en el Senado nada más. Tuvo un contrato por cuatro meses.

-Entonces, ¿el dinero era de ella?

-El dinero era de inversionistas con los que ella hacía intermediación.

-Circuló la sospecha de que ese dinero provenía de una coima para aprobar la Ley Bases. ¿Eso es así?

-Ese dinero no proviene de la Argentina. De hecho, una pregunta de sentido común: ¿para qué quiero trasladar US$200.000 de Argentina para acá estando habilitado el blanqueo en Argentina?, ¿para qué voy a traer plata escondida a Paraguay pudiendo a blanquear en Argentina? No proviene de la Ley Bases. Son operaciones que no son mías, son lícitas y legales en Paraguay.

-¿Usted hizo inversiones en Asunción?

-Ninguna. No vas a encontrar ninguna inversión mía en Asunción.

-En el marco de la investigación acá un famoso constructor de esta ciudad aportó chats en donde se habla de la posible compra de unos departamentos con seña.

-No, no participé de ese esa operación.

-¿Por qué le escribió a esa persona entonces?

-Yo no le escribí.

-Aportó las conversaciones de WhatsApp.

-No, yo no tengo ningún ninguna relación. Vi esa entrevista; creo que la hizo en diciembre en forma televisiva. Dijo en un momento que había ido una persona con una mochila con $600,000. Al otro día dijo que no, que eran la mitad. El otro día dijo que iba a entregar 30%. Bueno, la verdad que no sé. Habrá que ver qué es lo que él denunció por escrito, porque lo que dice se contradice en las mismas entrevistas en otros programas televisivos en menos de 24 horas. De todas formas, yo no participé en ninguna operación de ese tipo.

-Aparecieron unos videos en los que se lo ve contando dinero en un despacho en Entre Ríos.

-Esos videos que yo lo tenía guardados, en resguardo. No es que los tenía escondidos y que lo iba a destruir cuando terminara mi función en la provincia. Esos videos pertenecían a una cámara de seguridad que yo mismo había instalado en mi propia oficina justamente para transparentar la gestión y estaba todo archivado. Ahí me la hackean. En un momento que hubo una puja de poder en Entre Ríos entre el exgobernador Uribarri y el gobernador Bordet. La puja tiene que ver con la renovación de la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces me hackean esos videos. ¿Qué hay en esos videos? Los fondos reservados de la provincia.

-Usted marca una cantidad de irregularidades en los procesos judiciales. Entonces, me surgen dos preguntas. ¿Considera que es una operación política?

-Yo no quiero acusar a la jueza de que está persiguiendo a alguien políticamente. No sé el fiscal, pero ella seguro que no. Lo que me parece que ella en su momento se convenció de que realmente había una conexidad con la causa Securitas, una causa que tiene hace 5 años. En el 2020, cuando lo agarra la jueza, hay un sinnúmero de instrucciones, medidas, testigos, allanamientos y demás. En nada de toda esa información, en ningún momento nadie, ni en ningún papel, ni en ningún chat, ni en ningún mail aparezco yo. Jamás. La jueza luego del tema de acá de Paraguay y sin sustentarlo en este asunto, pide el desafuero. Victoria Villaruel muy gentilmente accede a su pedido y todo termina en la expulsión. La jueza, a su vez, me hace cerca de 40 allanamientos. Me entra a asociar y a vincular con las sociedades que tenía el contador, las sociedades que tiene Juan, que tiene Pedro, todos los que tiene un montón de gente que algunas ni conozco.

-Suena como que está denunciando un lawfare. No entiendo la intencionalidad.

-No hay intencionalidad, se está equivocando [la jueza], me está acusando de algo que no hice. Está buscando por todos los medios vincularme la causa que no tengo nada que ver. Quedó comprobado que nunca fui director de Enersa. Estaba solamente en la asamblea ordinaria, no lo representaba en la vida cotidiana al estado provincial ante simplemente tenía mandato para ir a la asamblea anual ordinaria. También me vinculan a un supuesto chat en donde (el empresario Claudio) Tórtul dice el “turco Cuaider”. Hay errores de ortografía, no importa, pero a ver si yo soy la contraparte de un negocio tan millonario, no te conozco, no sé ni cómo se escribe tu apellido. Yo ya era 2 años. Yo soy yo ese turco. Hay un error allí.

-¿Hay otro “turco”?

-Obviamente.

-¿Quién?

-¿Qué sé yo, yo tengo que investigar? No, no, ¿te digo la verdad? Lo tengo que investigar yo. Si la Justicia hace las cosas bien, lo resuelve en dos minutos.

-Describe una cantidad de irregularidades o de mal actuar en la justicia argentina. Ahora, en Paraguay también se elaboraron una cantidad de informes que lo vinculan a seis operaciones inmobiliarias en Asunción. Entonces, ¿ahí también hay irregularidad?

-¿Cuáles son? No las conozco.

-Son seis operaciones con señas de US$150,000 a US$250,000 en seis momentos. La “UIF” paraguaya, por ponerlo así, acreditó en la causa esa esos movimientos a la vez de que Guasti, un constructor de Asunción, dijo que conversó con usted.

-Yo no hice operaciones comerciales en Paraguay, ninguna. Cero.

-Seguimos en el rubro inmobiliario. Una de las cosas con las que lo vincula de los Tórtul es la compra de departamentos en el edificio Lib o Live, que era de ellos.

-Esa operación se hizo en 2021 con Pérez y Lifchin. Son los que desarrollaron el edificio y vendían los departamentos. Jamás en mi vida hablé con ninguno de los Tórtul.

-Lo que sí está en su declaración jurada es que usted participó de la sociedad Betail SA.

-Sí, pero dicen que ocultaba mi participación y que solo ponía el CUIT y que era una maniobra para ocultar algo espurio. Falso. Acá está la declaración jurada de ese año. Mírela usted.

-Pero esto está la declaración jurada de AFIP, que no es pública.

-Para qué voy a poner para qué un testaferro si está toda la vista.

-Betail, ¿a qué se dedica?

-Yo participo con Betail porque un primo que estaba viviendo en España quería volverse. Había ido por cuestiones laborales allá en su momento cuando mucha gente se fue antes y quería volverse, no le estaba yendo bien, quería volverse. Cuando se vuelve, yo propongo conseguirle algo para hacer y se me ocurre emprender un criadero de pollo.

-¿Y vendieron pollos?

-No se hizo porque vino la pandemia.

-En la causa hay una cantidad de movimientos comerciales que después no se registran en la actividad…

-Porque por la pandemia no se hizo actividad.

-Entonces, ¿por qué los balances de la empresa registran actividad?

-Hubo una sola operación que se hizo, en la que no la participé yo, que tuvo que ver con alcohol en gel. Yo tengo una sola empresa, que es Edecom SA, una empresa de marketing, desarrollo de software. La tengo con mi hijo. Yo tengo el 90% de las acciones. Soy el presidente de la empresa.

-¿Desde cuándo es la empresa?

-De 2022, 2023, no me acuerdo. No tiene ningún tipo de, no tiene ni contrato con el Estado, jamás se hizo pauta con el Estado. Es una empresa totalmente regular, tiene actividades. Bueno, ahora no porque está todo bloqueado debido a a la causa, está todo paralizado.

-Si la única actividad fue esta empresa que no tiene más de dos o tres años, ¿de dónde surge el dinero para comprar un departamento de US$650.000?

-No, no costó eso. Fueron $150,000, en su momento, cuando estaba en pozo. Con esos fondos se iba a iniciar la actividad de la empresa Betail, que recibió un préstamo. Como finalmente no se desarrolló la actividad en Betail, ese dinero se usó para preservar el valor.

-¿Cómo vive el proceso acá?

-Estoy viviendo una pesadilla donde gente que no tiene absolutamente ningún tipo de vinculación directa ni indirecta, está en prisión preventiva. Mis hijos tienen las cuentas bloqueadas, no cobran. Mi hija no cobra el sueldo hace siete meses. Un montón de situaciones horribles desde el punto de vista familiar, desde punto de vista social. Esto es un daño irreparable y me han expulsado del Senado.

-¿A quién responsabiliza por eso?

-Es la debilidad institucional por la que estamos atravesando. El Senado hoy ya no es una institución respetable. Fíjese que la expulsión mía del Senado fue hecha violentando todas las garantía habidas y por haber.

-¿Quisiera quisiera volver a la Argentina?

-Argentina, sí, porque es mi país. Claro. Quiero ver a mis hijos. No veo a mis hijos desde que estoy acá porque tienen prohibido salir de país por disposición de la jueza Arroyo Salgado. En el Senado no se respetó el derecho de defensa, no se cumplió el reglamento, no se me dio oportunidad de ir y dar mi descargo, no hubo presentación de prueba. Fue una decisión de política demagógica. Algunos senadores fueron en extremo demagogos, como es el caso del senador Luis Juez y de la presidenta del Senado, que facilitó esa situación. La jueza Arroyo Salgado pide minutos antes del inicio de la sesión el desafuero sin ninguna condena ni procesamiento. No es el hecho de que me hayan expulsado, sino la manera en la que me expulsaron.

-¿Por qué?

-Porque Milei estaba fuera del país. Ella tenía que estar a cargo de la presidencia. Así como quedaron las cosas, el país estuvo acéfalo. Eso es peligroso, muy peligroso.

-¿Cree que alguien comandó todo esto?

-No, no.

-Recién me dijo que veía al kirchnerismo atrás de amenazas.

Algún aliado del kirchnerismo con vinculación en alguna oficina judicial puede ser. Después, yo no me voy a perseguir con esto. Yo apelo a que se haga justicia nada más. A quien le interese la verdad que se llegue a la verdad. Punto. Acá es muy sencillo. Lavado de activos tiene delito precedente. No está el delito precedente.

-La investigación acá también es por eso.

-Si vamos a causas que están hoy en investigación y algunas con condena en Argentina, estamos hablando de plata. No es un chiste. Y si querés, averiguá por inversiones inmobiliarias de gente de Argentina acá. A lo mejor encontrás negocios de plata… Esta no era mía.

-¿Y de quién era? ¿Por qué no lo puede decir? Lo están acusando de ser el dueño.

-Me voy a defender en el ámbito que corresponde. ¿Cómo yo voy a mandar al frente gente que no tiene nada que ver? ¿Cómo voy a mandar gente que quiso hacer una inversión? No corresponde. Si la justicia de Arroyo Salgado continúa con esta acusación, ya permítame dudar si realmente quiere llegar a la verdad, porque a esta altura del partido tiene que estar recontra probado de que no tengo nada con la causa de Securitas.

-Pero el haber traído el dinero, ese hecho ya quedó acreditado.

-Sí, pero eso ya es Paraguay. En los casos de corrupción, no se trata de un político, voy a partir de la condena. De hecho, la condena social ya está. O sea, yo veo periodistas que ni siquiera hablan en condicional cuando se refieren a todo esto. Darte esta entrevista a sabiendas de eso es casi como que me pidas una declaración indagatoria desde la cárcel, o sea, después de la condena. Eso es lo que yo siento. Siento ahora que ratifico que es así. Entonces, la única salida que yo tengo es confiar en que alguien de la Justicia llegue a la verdad y punto. Y si tengo que pagar por alguna irregularidad, por alguna desprolijidad, y tendré que pagar, pero no voy a pagar por lo que no hice. Eso es lo que creo que el que busca justicia pretende.

