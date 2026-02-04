Detallan medidas para prevenir ataques del picudo rojo de las palmeras

Ante la detección de picudo rojo en el territorio nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos difundió una serie de recaudos a tener en cuenta para el combate de la plaga.

El picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) es un insecto que ataca a las palmeras, provocando daños que van desde la caída de hojas hasta la muerte de la planta. La plaga, presente en Uruguay, fue recientemente descubierta en un ejemplar de palmera canaria en la isla Martín García, provincia de Buenos Aires.03 de febrero de 2026 - 22:00

Ante todo, se encuentra prohibido ingresar al país plantas, flores o material vegetal sin autorización del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); para evitar el riesgo de introducción de plagas y enfermedades y colaborar con el cuidado de la sanidad vegetal del país.

Asimismo, desde el organismo nacional señalaron que el trabajo en altura realizado en las palmeras donde habitan los insectos "con técnicas de acceso y posicionamiento mediante elementos de amarre y cuerdas, es una tarea altamente especializada que debe ser realizada exclusivamente por personal formado específicamente en este tipo de prácticas". En otras directrices, se dispuso también que no se realizarán trabajos de trepa ante lluvias o vientos que pongan en riesgo al trabajador, ni cuando la visibilidad no sea óptima. También se deberá delimitar y señalar la zona de trabajo y peligro para impedir el ingreso de personas ajenas a la tarea.

Por otro lado, es fundamental que cada trepador esté acompañado mínimo por otro trabajador en tierra; y en ningún caso el personal debe realizar este tipo de trabajos sin formación ni experiencia previa.Para denuncias ante presencia de picudo rojo de las palmeras, comunicarse con la Dirección de Información Estratégica Fitosanitaria por correo electrónico: [email protected] ; o al teléfono: (011) 4121-6672