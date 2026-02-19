Local Concordia

EDOS REALIZARÁ TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL ACUEDUCTO ROCA

19 febrero, 2026
maxi
No hay comentarios
Imagen Destacada

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informa que este viernes 20 de febrero, si las condiciones climáticas lo permiten, estará haciendo trabajos de reparación en el acueducto Roca.

Por este motivo se verá afectado el normal suministro de agua en los barrios Los Pájaros, Capricornio, Gobernador Cresto, Fátima 2, San Jorge, Constitución, San Antonio de Asís, 21 de Septiembre, Sarmiento, El Tero, La Bianca, Divino Niño, 21 de Septiembre, Don Jorge, Lavarden y Tavella Norte.

Se solicita a la comunidad hacer un uso responsable del servicio.

(Imagen de archivo)

Comentar noticia!

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te puede interesar..

Local Concordia

CODESAL fue sede de la presentación de la 28° Fiesta Provincial del Yatay

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR LA SEXTA Y ÚLTIMA NOCHE

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD RECIBIÓ A EGGER Y VECINOS Y ACORDARON SEGUIR DIALOGANDO EN UNA MESA DE TRABAJO

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EL MUNICIPIO Y LA ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES RENOVARON EL CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA EN LA LUCHA CONT RA EL HLB

19 febrero, 2026
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

EDOS REALIZARÁ TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL ACUEDUCTO ROCA

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

CODESAL fue sede de la presentación de la 28° Fiesta Provincial del Yatay

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR LA SEXTA Y ÚLTIMA NOCHE

19 febrero, 2026
maxi
Local Concordia

LA MUNICIPALIDAD RECIBIÓ A EGGER Y VECINOS Y ACORDARON SEGUIR DIALOGANDO EN UNA MESA DE TRABAJO

19 febrero, 2026
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com