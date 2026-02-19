EDOS REALIZARÁ TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL ACUEDUCTO ROCA

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informa que este viernes 20 de febrero, si las condiciones climáticas lo permiten, estará haciendo trabajos de reparación en el acueducto Roca.

Por este motivo se verá afectado el normal suministro de agua en los barrios Los Pájaros, Capricornio, Gobernador Cresto, Fátima 2, San Jorge, Constitución, San Antonio de Asís, 21 de Septiembre, Sarmiento, El Tero, La Bianca, Divino Niño, 21 de Septiembre, Don Jorge, Lavarden y Tavella Norte.

Se solicita a la comunidad hacer un uso responsable del servicio.

