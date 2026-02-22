EL CARNAVAL DE CONCORDIA CERRÓ SU EDICIÓN 2026 CON TRIBUNAS COLMADAS

El Carnaval de Concordia vivió este sábado su sexta y última noche, que coronó una edición 2026 marcada por la masiva convocatoria, el alto nivel artístico y una organización que consolidó al evento como una de las principales fiestas populares del país.

El Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” fue nuevamente escenario de una noche a pura emoción, con tribunas colmadas de vecinos y turistas que acompañaron con pasión el desenlace del carnaval en una noche cargada de brillo, ritmo y celebración.

Bella Samba, Ráfaga, Imperio y Emperatriz desplegaron todo su talento y energía, brindando un cierre a la altura de una edición que creció noche a noche.

20 AÑOS DEL CORSÓDROMO

La noche también fue escenario de un reconocimiento especial por el 20° aniversario del Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, ocasión en la que se entregaron presentes a los presidentes de las comparsas participantes y a familiares de Atanasio Bonfiglio, en un emotivo momento que puso en valor la historia y el significado del espacio que alberga año tras año esta gran fiesta popular.

Desde el Ente Permanente del Carnaval se destacó el muy buen funcionamiento general del evento, especialmente la implementación del sistema de ingreso con código QR, que permitió agilizar los accesos y mejorar la experiencia del público a lo largo de toda la temporada, siendo ampliamente valorado por los asistentes.

Al respecto, el Director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, realizó un balance altamente positivo de la edición 2026: “Cerramos una temporada histórica, con récords de convocatoria y una respuesta extraordinaria del público. Este crecimiento es resultado del trabajo mancomunado con las comparsas, del acompañamiento del sector privado y del compromiso de las distintas áreas del Municipio, que hicieron posible que el carnaval se viva con orden, seguridad y calidad artística”.

Asimismo, Sánchez agregó: “Queremos agradecer profundamente a cada comparsa, a las familias, a los trabajadores y a todos los que formaron parte de esta edición. El Carnaval de Concordia no solo es una fiesta, es identidad, cultura y pasión, y este cierre reafirma el lugar que ocupa a nivel regional y nacional”.

ESCRUTINIO

Por otra parte, desde el Ente Permanente del Carnaval se informó que el escrutinio oficial se llevará a cabo el lunes 23 de febrero, desde las 14:00 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, instancia en la que se conocerán los ganadores de esta edición.

Con este gran cierre, el Carnaval de Concordia despide una edición 2026 que dejó huella, reafirmando su crecimiento sostenido y su impacto cultural, social y turístico para la ciudad.