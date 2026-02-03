EL CARNAVAL DE CONCORDIA CONSOLIDÓ SU ÉXITO EN LA SEGUNDA NOCHE

El Carnaval de Concordia vivió este sábado su segunda noche con un balance altamente positivo, marcado por una importante concurrencia de público y mejoras significativas en los servicios brindados dentro del Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”.

Miles de vecinos y turistas colmaron el predio para disfrutar de una nueva jornada del Carnaval más pasional del país, acompañando el desfile de las comparsas y consolidando al evento como uno de los principales atractivos culturales y turísticos del verano entrerriano. Desde la organización se destacó el clima festivo, el orden general y la respuesta del público, que volvió a elegir al carnaval como una propuesta central de entretenimiento y encuentro.

En materia organizativa, se registraron avances en distintos servicios, con mejoras en los accesos, en la circulación interna y en la atención al público, lo que permitió optimizar la experiencia general de los asistentes. Estas acciones forman parte de un trabajo permanente de evaluación y ajuste que el Ente Permanente del Carnaval lleva adelante noche a noche.

De cara a la tercera noche, que se desarrollará el próximo sábado, las expectativas son muy altas, tanto por la respuesta del público en las primeras jornadas como por el crecimiento sostenido del interés turístico que se genera a nivel regional y nacional.

En este marco, desde el Ente Permanente del Carnaval se realizó una recomendación importante al público. Gracias a la implementación del sistema de venta de mesas mediante código QR, se ha detectado un nivel significativo de reventa de mesas a través de canales no oficiales. Por tal motivo, se solicita enfáticamente a los vecinos y visitantes que adquieran sus mesas y entradas únicamente a través de los medios oficiales habilitados, con el objetivo de evitar inconvenientes, estafas y garantizar una experiencia segura y ordenada.

Asimismo, se recuerda que se encuentra habilitado un nuevo punto para el pago de cupones del Carnaval de Concordia, con el objetivo de brindar mayor comodidad, accesibilidad y alternativas al público.

El pago de cupones puede realizarse en las oficinas del Ente Permanente del Carnaval, ubicadas en San Lorenzo Oeste 101, los días jueves y viernes en el horario de 9 a 12 y de 18 a 21 horas, y los sábados de 9 a 12 horas. En este punto de atención, los medios de pago habilitados son exclusivamente tarjetas y transferencias, no aceptándose dinero en efectivo, ampliando así las opciones disponibles para una compra más ágil y segura.

Desde el Ente Permanente del Carnaval se invita a la comunidad a continuar acompañando esta edición 2026 y a informarse exclusivamente a través de los canales oficiales, recordando que el Carnaval de Concordia es una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la ciudad.