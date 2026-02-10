Tamaño texto: − A +

EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA LARGO A PURA PASIÓN

El Carnaval de Concordia continúa consolidando una edición en crecimiento luego de una multitudinaria tercera noche vivida el sábado pasado en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, donde miles de vecinos y turistas disfrutaron de un espectáculo de gran nivel artístico, marcado por el brillo, el ritmo y la emoción.

La tercera jornada volvió a reflejar el fuerte acompañamiento del público y el resultado de un trabajo sostenido en materia organizativa, con mejoras en los accesos, la circulación interna, los servicios y la atención general, permitiendo que el evento se desarrolle con orden y normalidad. Las comparsas ofrecieron propuestas sólidas y de alto impacto escénico, reafirmando al Carnaval de Concordia como uno de los principales eventos culturales y turísticos del verano entrerriano.

De cara a lo que viene, el carnaval se prepara para vivir dos noches muy especiales: la cuarta, que se realizará el sábado 14 de febrero, donde se espera nuevamente un gran acompañamiento, con la pasión que caracteriza al evento a nivel nacional y la quinta noche, que tendrá lugar el lunes 16 de febrero, generando grandes expectativas en términos de convocatoria y afluencia turística que eligen Concordia para disfrutar del fin de semana largo.

En este contexto, desde el Ente Permanente del Carnaval se recuerda una recomendación importante al público. A partir del sistema de venta de mesas mediante código QR, se ha detectado un nivel significativo de reventas a través de canales no oficiales. Por este motivo, se solicita enfáticamente a vecinos y turistas que adquieran sus mesas y entradas únicamente por los medios oficiales habilitados, con el fin de evitar estafas, inconvenientes en el ingreso y garantizar una experiencia segura y ordenada.

El Carnaval de Concordia continúa posicionándose como una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la ciudad, generando empleo, movimiento económico y fortaleciendo la identidad local durante la temporada de verano.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.