EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR DOS NOCHES A PURA PASIÓN

El Carnaval de Concordia continúa consolidándose como uno de los eventos más convocantes del verano y se prepara para vivir dos nuevas jornadas a puro brillo, ritmo y pasión en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”.

La cuarta noche se llevará a cabo el sábado 14 de febrero, mientras que la quinta noche tendrá lugar el lunes 16 de febrero, en el marco del fin de semana largo de Carnaval, por lo que se espera una importante afluencia de turistas que llegarán a la ciudad para disfrutar de la fiesta más pasional del país.

En ambas jornadas, la boletería estará habilitada desde las 20:00 horas, la apertura del predio será a las 20:30 horas y el inicio del desfile está previsto para las 22:00 horas.

El orden de desfile para las dos noches será el siguiente: Imperio, Ráfaga, Emperatriz y Bella Samba, comparsas que volverán a desplegar todo su talento, colorido y energía ante miles de espectadores.

Desde el Ente Permanente del Carnaval recordaron la importancia de asistir con el código QR de ingreso, ya sea en el dispositivo móvil o impreso, para agilizar los accesos y garantizar una experiencia más cómoda y ordenada.

El Carnaval de Concordia reafirma así su crecimiento sostenido, destacándose por su nivel artístico, organización y el impacto cultural, social y turístico que genera en la ciudad, posicionándose como una de las principales propuestas del verano a nivel regional y nacional.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en el sitio oficial www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.