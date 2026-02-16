Local Concordia

EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR LA QUINTA NOCHE

16 febrero, 2026
maxi


Este lunes 16 de febrero, l Carnaval de Concordia 2026 se prepara para vivir la quinta noche, anteúltima jornada de una edición que viene marcando récords de convocatoria y consolidándose como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del verano entrerriano.

En el marco del feriado de Carnaval, la fiesta se vive a pleno en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, que volverá a ser escenario de una noche a pura pasión, brillo, ritmo y emoción, con la presencia de miles de vecinos y turistas que eligen a Concordia para disfrutar del carnaval más pasional del país.

Las boleterías estarán habilitadas desde las 20:00 horas, la apertura del predio será a las 20:30 horas y el inicio del desfile está previsto para las 22:00 horas.

El orden de salida de las comparsas para esta quinta noche será el siguiente: Imperio, Ráfaga, Emperatriz y Bella Samba, que una vez más desplegarán propuestas de gran nivel artístico y escénico.

Desde el Ente Permanente del Carnaval se destacó el excelente desarrollo de las noches anteriores y se anticipa una jornada con expectativas muy altas, impulsada por el feriado y por el entusiasmo del público que acompaña noche a noche esta edición en constante crecimiento.

Asimismo, se recuerda al público la importancia de asistir con el código QR de ingreso, ya sea en el dispositivo móvil o impreso, para agilizar los accesos y garantizar una experiencia ordenada, segura y confortable.

El Carnaval de Concordia continúa afirmándose como una gran fiesta popular que genera movimiento económico, empleo y fortalece la identidad cultural de la ciudad, proyectándose a nivel regional y nacional.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Municipalidad de Concordia


