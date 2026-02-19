EL CARNAVAL DE CONCORDIA SE PREPARA PARA VIVIR LA SEXTA Y ÚLTIMA NOCHE

El Carnaval de Concordia se encamina a vivir este sábado 21 de febrero la sexta y última noche de la edición 2026, coronando una temporada que volvió a destacar por su gran convocatoria, nivel artístico y el acompañamiento permanente del público.

La gran definición del carnaval más pasional del país tendrá lugar en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, donde se espera una noche cargada de emoción, brillo y ritmo, con tribunas colmadas y un clima de fiesta que marcará el cierre de una edición inolvidable.

La boletería estará habilitada desde las 20:00 horas, la apertura del predio será a las 20:30 horas y el inicio del desfile está previsto para las 22:00 horas. Desde la organización se recuerda al público la importancia de asistir con el código QR de ingreso, ya sea en el dispositivo móvil o impreso, para agilizar los accesos y garantizar una experiencia ordenada y confortable — una herramienta que fue bien recibida y que permitió optimizar el ingreso de miles de espectadores en las noches anteriores.

El orden de desfile para esta última noche será el siguiente: Bella Samba, Ráfaga, Imperio y Emperatriz, comparsas que prometen desplegar todo su talento y cerrar el Carnaval 2026 a pura pasión y energía.

En este marco, el Director del Ente Permanente del Carnaval Luis Sánchez, valoró el acompañamiento del público y el trabajo conjunto que caracteriza esta edición:“Estamos viviendo una temporada histórica, con un crecimiento sostenido en cada una de las noches y una respuesta muy positiva del público, tanto local como visitante. Este carnaval sigue creciendo porque hay un trabajo mancomunado con las comparsas, con el acompañamiento del sector privado y con las diferentes áreas del Municipio, quienes hacen posible que cada detalle esté cuidado y la fiesta se viva con intensidad y orden. La implementación del sistema de ingreso con QR fue muy bien recibida y permitió agilizar el acceso, mejorando la experiencia de quienes nos visitan”.

Asimismo, Sánchez destacó: “Queremos agradecer a cada comparsa, a cada familia que nos acompaña y a todos los actores involucrados que hacen de este carnaval una celebración de identidad, cultura y pasión. Esta última noche será la despedida perfecta para una edición que marcó un antes y un después”.

Desde el Ente Permanente del Carnaval se invita a vecinos y turistas a acompañar este gran cierre, que promete ser una jornada emocionante y festiva, reafirmando al Carnaval de Concordia como uno de los principales eventos culturales del país.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.