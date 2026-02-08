EL CARNAVAL DE CONCORDIA VIVIÓ UNA MULTITUDINARIA TERCERA NOCHE Y CONSOLIDA UNA EDICIÓN EN CRECIMIENTO

El Carnaval de Concordia vivió este sábado su tercera noche en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio” con un imponente marco de público y un espectáculo de altísimo nivel artístico, reafirmando su posicionamiento como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del verano entrerriano.

Miles de vecinos y turistas acompañaron una nueva jornada del Carnaval más pasional del país, colmaron el corsódromo y disfrutando de una noche marcada por el brillo, el ritmo, el color y la emoción que desplegaron las comparsas Ráfaga, Emperatriz, Bella Samba e Imperio, que ofrecieron un espectáculo sólido y de gran calidad.

Desde la organización se destacó no solo la convocatoria, sino también el excelente funcionamiento general del evento, con mejoras sostenidas en los accesos, la circulación interna, los servicios y la atención al público, fruto de un trabajo permanente de evaluación y ajustes que se realiza noche a noche.

En este sentido, el Director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sánchez, valoró especialmente el trabajo conjunto que viene sosteniendo esta edición: “Estamos viviendo una edición muy positiva, con un gran acompañamiento del público y un espectáculo que crece noche a noche. Esto es el resultado de un trabajo mancomunado entre el Ente, el Municipio y las comparsas, que entienden al carnaval como una construcción colectiva. Ese esfuerzo conjunto nos permite seguir posicionando al Carnaval de Concordia un escalón más alto en cada edición”.

Asimismo, Sánchez remarcó la importancia del compromiso de todos los actores involucrados: “El nivel artístico, la organización y la respuesta del público nos marcan que vamos por el camino correcto. Cuando hay planificación, diálogo y trabajo en equipo, el carnaval se fortalece y se proyecta cada vez más a nivel regional y nacional”.

De cara a lo que viene, el Carnaval de Concordia continuará el sábado 14 de febrero con la cuarta noche y el lunes 16 de febrero con la quinta noche, jornadas que generan grandes expectativas a partir del crecimiento sostenido que viene mostrando el evento.

LOS PEQUEÑOS DUENDES

Además, desde el Ente Permanente del Carnaval se invita a la comunidad a participar este domingo 8 de febrero, a las 20:00 horas, de la inauguración del Carnaval de Los Pequeños Duendes, el semillero de nuestro carnaval, una propuesta que pone en valor el protagonismo de las infancias y asegura la continuidad y el futuro de esta gran fiesta popular.

El Carnaval de Concordia sigue consolidándose como una de las principales expresiones culturales, sociales y turísticas de la ciudad, generando movimiento económico, empleo y fortaleciendo la identidad local durante la temporada de verano.

Toda la información actualizada sobre programación, entradas y novedades se encuentra disponible en el sitio oficial www.concordia.gob.ar/carnaval y en la cuenta de Instagram @concordiaescarnaval.