EL CARNAVAL DE LOS PEQUEÑOS DUENDES CERRÓ EL FIN DE SEMANA CON UNA GRAN FIESTA FAMILIAR

El Carnaval de los Pequeños Duendes vivió este martes una noche inolvidable con la realización de su segundo desfile en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”, en el marco del cierre del fin de semana de Carnaval, con un imponente acompañamiento del público y un clima de alegría que se sintió en cada rincón del predio.

Con tribunas colmadas, familias completas y una destacada participación de las comparsas infantiles, la jornada se convirtió en una verdadera celebración de las infancias, el juego, el color y la identidad cultural, reafirmando el valor del Carnaval de los Pequeños Duendes como el semillero del Carnaval de Concordia.

Durante la noche desfilaron Ferro Béra, Villa Samba, Bella Flor, Los Enanitos del Carnaval, Los Peques de Camba Paso, Los del Río y Los Cabezones, quienes desplegaron todo su entusiasmo, creatividad y alegría ante el aplauso constante del público presente.

Desde el Ente Permanente del Carnaval destacaron el excelente marco de público y el desarrollo ordenado del evento, remarcando la importancia de generar espacios de participación y encuentro para las infancias, fortaleciendo los valores culturales y la tradición carnavalera desde los más pequeños.

El Carnaval de los Pequeños Duendes continúa consolidándose como una propuesta fundamental dentro de la agenda del Carnaval de Concordia, promoviendo la participación familiar y asegurando la continuidad y el futuro de la fiesta más pasional del país.